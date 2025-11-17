El Papa León XIV está al tanto de la denuncia contra el obispo de Cádiz

El Papa León XIV está al tanto del proceso iniciado contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, sobre el que pesa una denuncia por presuntos abusos sexuales a un menor que está investigando la Santa Sede. Este turbio asunto, el primero que la Iglesia Católica abre en España contra un obispo, ha sido abordado en la reunión que este lunes ha mantenido con el Pontífice los nueve obispos españoles que conforman la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española.

Ha sido el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, quien ha confirmado al término del encuentro con León XIV que el asunto que rodea a Zornoza ha sido abordado. Y como ya dijera días atrás, se ha mostrado convencido de que en fechas recientes Roma acepte la renuncia del obispo y nombre un relevo en la diócesis de Cádiz.

No obstante, ha afirmado Argüello que el Papa no se ha pronunciado respecto a esta renuncia que Zornoza presentó el 31 de julio de 2024 y que hasta la fecha no ha aceptado Roma, que a día de hoy lo mantiene en su responsabilidad. "Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia", ha dicho el arzobispo de Valladolid en declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro con León XIV.

Compás de espera en la diócesis

De este modo se diluye el rumor que muchos medios de comunicación convirtieron en noticia la pasada semana respecto al nombramiento de un administrador apostólico para Cádiz, algo que de momento no se ha producido y que según se desprende de las declaraciones de Argüello este lunes sigue en el aire.

Mientras, en la diócesis se siguen viviendo días de dolor por el escenario en el que se ha visto envuelta la Iglesia gaditana y el propio obispo (cuyo caso se está investigando, sin que aún se hayan extraído conclusiones) al tiempo que viven con incertidumbre el futuro próximo de una circuncripción geográfica que desde el verano del pasado año espera un nuevo obispo.