El 'nuevo' Foso del Pelícano en Cádiz se inaugura este sábado

Cádiz estrenará este sábado 10 de enero un nuevo espacio abierto a la ciudadanía, un nuevo atractivo dirigido de manera especial al público infantil y familiar, fruto de una importante intervención que durante estos últimos meses ha realizado el Ayuntamiento para dar una nueva vida a estos jardines que en su día fue guardería y que últimamente sólo servía para el esparcimiento de perros y para el asentamiento de varias personas sin hogar.

El Ayuntamiento ha anunciado que la apertura del foso del Pelícano se producirá este sábado en horario de 12.30 a 14.30 horas, estando acompañada de actividades y talleres infantiles que estarán a cargo de la empresa Valle de Cuentos. Con ello se busca atraer la presencia y disfrute de los más pequeños desde este primer día de apertura del nuevo espacio.

Conviene recordar que en el foso se han instalado nuevos juegos infantiles que están diseñados para menores entre 2 y 12 años de edad y que han sido construidos en madera. En concreto, se han habilitado un tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble.

Además, junto a los juegos infantiles se ha habilitado una especie de merendero con bancos y mesas, para que pueda ser disfrutados por personas y familias que quieran ir al Pelícano a pasar parte del día, y que a buen seguro será escenario de numerosos cumpleaños y celebraciones. Esta actuación se ha completado, en el foso, con la renovación del césped, creando un pequeño parque a pie de la muralla de las Puertas de Tierra.

Al mismo tiempo, se han instalado nuevas puertas y rejas en los accesos desde la Avenida al foso, que estará cerrado por las noches adaptándose al horario que tiene fijado la estación de autobuses, para no interrumpir el enlace peatonal entre extramuros y Adif que evita a los usuarios de los trenes tener que bajar la Cuesta de las Calesas y cruzar la Plaza de Sevilla para llegar a la estación.