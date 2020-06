Después del precipitado cierre de la playa de Santa María del Mar hace dos semanas, provocanddo grandes colas y quejas de bañistas frustrados, al menos por unas horas, no parece que el Ayuntamiento de Cádiz acabe de afinar la aplicación de un plan de contingencia en playas frente al coronavirus en esta recién estrenada nueva normalidad. Un plan técnico muy minucioso en el que se ha determinado al detalle el aforo de cada una de los arenales gaditanos pero en el que, a juzgar por lo que sucedió ayer, no se ha establecido con claridad cuándo exactamente se debe ordenar la regulación de los accesos por superación de esos aforos. Quizá porque es imposible, al no tratarse las playas de recintos cerrados sujetos a un control riguroso de afluencia de público, como un concierto, por ejemplo.

Desde Proteccción Civil, que es desde donde en principio se propuso ayer la medida, “la actuación fue la correcta y el resultado, el esperado y fruto de la autorregulación de los bañistas” al hilo de la rápida reacción de medios de comunicación, como Diario de Cádiz, que publicó rápidamente el comunicado municipal.

La secuencia fue la siguiente: Ayer, la segunda pleamar estaba prevista a las 16:35 horas. Entre las 13:30 y las 13:45, los responsables de Protección Civil calculan que tanto Santa María del Mar como La Caleta están alrededor del 80% de su aforo, según explica a este periódico su coordinador, José Manuel Calvo. El aviso pasa entonces a la comisión que decide si se cierran o no. Entonces informan al gabinete de prensa municipal, que a las 13:59 emite a los medios un aviso en el que informa de que, “con motivo de la pleamar y acorde a la limitación de aforo recogido en el plan de contingencia de las playas de Cádiz a causa del coronavirus, a partir de las 14.30 horas no se permitirá el acceso a las playas de Santa María del Mar y La Caleta”. A las 14:05 se enviaba otro mensaje matizando que “alrededor de las 18.00 horas, se recuperará la normalidad”.

A las 16.03, se emitía un tercero en el que se informaba de que “finalmente no ha sido necesario el cierre” de ambas playas “ya que tras el anuncio de cierre, la ciudadanía ha dejado de acudir a estos arenales y la salida de público en ambos mantuvo el aforo dentro de lo permitido en el plan de contingencia”. “Por este motivo y ante la cercanía de la pleamar, desde Protección Civil no se ha visto necesario el cierre”, se recalca.

“La ciudadanía ha respondido con responsabilidad al aviso difundido y, afortunadamente, no hubo que cerrar el acceso a las playas, que es algo muy desagradable”, reconoce José Manuel Calvo.