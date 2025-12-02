Los museos municipales de Cádiz programan actos para celebrar la Navidad

Los museos municipales de Cádiz se preparan para la Navidad. A la programación que en los últimos años se centraba en el Museo de las Cortes, se unen en este 2025 el Museo del Títere, el Litográfico y el monumento de la Puerta de Tierra. Visitas guiadas, exposiciones, conciertos, talleres y cuentacuentos integran el grueso de la programación que, en el caso del Museo del Títere, acoge también un original nacimiento montado a partir de los muñecos de la compañía La Tía Norica y su archiconocido 'Autos de Navidad'. De esta manera, por primera vez en la vida de este museo, los históricos títeres de la Tía Norica se alojan en su interior.

Este nacimiento que Pepe Bablé, director de La Tía Norica, calificó como "sui generis", es una de las grandes novedades de esta programación navideña en los espacios expositivos municipales. Se trata de un 'belén' que parte de los muñecos que protagonizan la muy conocida, y más divertida, historia de los 'Autos de Navidad'. Al tiempo, estos títeres se combinan con otros que forman parte del fondo del Museo gaditano. El ejemplo más claro, según ha explicado Bablé, es un puppit siciliano: "Este muñeco y los de la Tía Norica son, posiblemente, de los títeres más antiguos de Europa", por lo que el hecho de que estén juntos en este nacimiento tiene mucho de simbólico.

En un año, además, en el que la compañía de La Tía Norica celebra los 40 años de su recuperación definitiva y en el que el grupo ha sido premiado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un galardón que Pepe Bablé recogerá el próximo 15 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid. El director de la compañía gaditana ha recordado, además, que es la primera vez que sus títeres se muestran en este museo municipal, a la vez que ha expresado su deseo de que en el futuro estos títeres formen parte de alguna manera de los fondos del museo.

Además, la concejala de Cultura, Maite González, avanzó, sin entrar en detalles, que este Museo del Títere y el Litográfico serán objeto de mejoras en los próximos meses. La edil fue la encargada de presentar a los medios esta programación, en un acto en el que estuvo acompañada por la concejala de Fomento, Comercio y Fiestas, Beatriz Gandullo.

Además de visitar este nacimiento, en el mismo horario de apertura del Títere, de 10.00 a 20.00 horas, el museo acogerá también en estas fiestas visitas teatralizadas a sus colecciones de títeres del mundo.

En el Museo Litográfico se han programado únicamente visitas guiadas a sus instalaciones, mientras que en el propio monumento de la Puerta de Tierra habrá visitas teatralizadas con un recorrido didáctico y divertido por su historia.

Y en el Museo de las Cortes, finalmente, habrá una exposición del conjunto escultórico Niño Jesús, perteneciente al arte andino de Guatemala del siglo XVIII y que se podrá visitar desde el 4 de diciembre. Una semana más tarde, el día 11, el catedrático emérito de la UCA Alberto Ramos Santana ofrecerá la conferencia 'La Navidad en torno al Cádiz de las Cortes'. El museo también ofrecerá la recreación histórica '¡Ohhhhh, se han escapado de un cuadro!', cuentacuentos sobre las piezas del propio museo y un concierto, el 23 de diciembre, con un ensemble de clarinetes.