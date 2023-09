El misterioso y exótico espejo de uno de los balcones de la calle Ancha de Cádiz

Los balcones de Cádiz se convirtieron hace años en uno de los grandes atractivos del patrimonio urbanístico de la ciudad, todos ellos bellos, elegantes y con infinidad de diseños.

Los más destacados de la capital se ubican, como no podía ser de otra manera en el centro histórico de la ciudad, y muchos de ellos datan, sobre todo de los siglos XVII y XVIII, una época dorada de la ciudad en la que la navegación y las relaciones comerciales con las Américas dieron lugar a una clase pujante y próspera.

Casi todos los edificios que se caracterizan por el lujo de sus balcones comparten igualmente espaciosos patios y portones de madera con pomos muy característicos de alto rango.

La calle Ancha de Cádiz es una de las vías que se convirtió desde hace años en uno de los mejores museos al aire libre de balcones y cierros y todos ellos gozan de un alto nivel de protección urbanística para evitar desmanes y cambios de diseño que puedan tirar por tierra ese valioso tesoro con el que cuenta Cádiz.

Precisamente allí, en el número 12, entre lo que hasta hace poco era la la copistería San Rafael y la lavandería Coin & Clean, se puede observar desde hace poco más de un mes un singular espejo dorado que cuelga de uno de estos bellos balcones de la ciudad.

De hecho podría ser el único balcón de la ciudad y podría se que de toda la provincia que cuenta con este peculiar adorno que se caracteriza, sobre todo, por su pintura de color dorado y por la forma del singular espejo que puede trasladar a aquel que lo vea a los cuentos principescos.

Sobre su origen, poco se sabe. Este periódico se acercó hasta el lugar para hablar con los vecinos del precioso edificio ubicado en la calle Ancha.

Nueve mujeres para nueve habitaciones

El espejo se ubica en el primer piso de este inmueble, planta en la que residen nueve mujeres que viven todas ellas de manera independiente, aunque todas ellas no sólo comparten un espejo sobre su fachada sino que utilizan la misma cocina y tres cuartos de baño.

No deja de ser singular este tipo de viviendas, en la que un único propietario ha optado por alquilar su vivienda por habitaciones y, en este caso, sólo para mujeres. Así es, según revela una de las vecinas del lugar, como mínimo de tres años para acá porque, al parecer, a día de hoy la inquilina más antigua lleva esa cantidad de años viviendo en esa primera planta del número 12 de la calle Ancha.

Nada les une ni nada les asemeja más allá del hecho de ser mujeres. Algunas son solteras, otras viudas y otras ni siquiera desvelan su estado civil. El hecho es que viven felices en esa primera planta en un edificio propiedad de un gaditano, "muy amable", por cierto, según ellas mismas desvelan.

"Él ha sido el que decidió hace algo menos de dos meses colocar el espejo en la fachada", según indica una de las vecinas. Sobre la singularidad de este adorno afirman que no conocen o no saben si eso de los espejos es una afición del propietario. "Lo que sí le podemos decir es que es un señor al que le gusta mucho el dorado", algo que casi no hacía falta desvelar a la vista del balcón que se puede observar y fotografiar desde la calle Ancha.

Dos de las iniquilinas que fueron las que se prestaron a hablar con este medio aunque prefirieron no dar ni su nombre ni desvelar el precio que pagan (confesaron que no pagaban mucho, eso sí) confesaron que no eran conocedoras de ningún tipo de superstición por parte del propietario aunque no dejan de reconocer que les pareció extraño que optara por colocar ese ya popular y dorado espejo en este balcón de la calle Ancha.