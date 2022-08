El misterio de los coches de bebé aparcados en la Avenida de Cádiz

¿De quién son los dos coches de bebés que permanecen "aparcados" junto a la comisaría de Cádiz desde hace meses?. A los cientos de paseantes que pasan por esa zona no les pasa desapercibidos dos coches de bebé que llevan ya meses en la calle, día y noche, amarrados a sendas farolas con un dispositivo de seguridad de los que se suelen utilizar en motos o bicicletas.

Sobre los propietarios de estos coches poco se sabe y ya se ha convertido en todo un misterio que ya ha llegado incluso a oídos de la Policía Local que, al parecer, según indican los vecinos del lugar, afirman que "hay un vacío legal y no saben qué hacer y no saben si constituye delito o no dejar uno de estos utensilios así aparcados en plena vía pública".

Según parece, hay sospechas de que el propietario de los dos coches es un hombre de origen extranjero que optado por dejar ahí los dos carros a la espera de que lleguen a recogerlos unos familiares o amigos para que se los lleven a su país para allí ser vendidos, o bien para ser utilizados por la familia de este hombre.

Los vecinos que han denunciado los hechos a este periódico inciden en que este presunto propietario de los dos coches de bebé afirma no estar incumpliendo ningún tipo de normativa y que, a la vista está porque afirma que lo ha dejado a pocos metros de la Policía Nacional y ningún agente de la autoridad le ha llamado aún la atención.

Mientras tanto, se acumulan ya las críticas y quejas de los vecinos que no entienden cómo no se proceda contra este aparcamiento temporal de coches de bebés, "primero por la imagen que eso da y luego porque preferimos no pensar en la suciedad que pueden estar cogiendo esos coches y en el pobre bebé al que le toque luego aprovecharlos".

"Además, ¿eso quiere decir que yo puedo dejar, por ejemplo, ahí aparcada mi bicicleta igualmente atada con una cadena de seguridad en cualquier farola de Cádiz? Si es así , para saberlo y hacerlo", afirma uno de estos vecinos que ha preferido mantener el anonimato.