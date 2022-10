Un maquinista veterano de Renfe alerta del riesgo de atropello del tranvía de Cádiz

Pocos minutos antes de la salida del primer tranvía de la estación término de Cádiz, rumbo a Chiclana, un maquinista de Renfe veterano conversa con un compañero más joven al pie de la vía 4. "El tranvía no saldrá a las 16:55, sino a las 16:58. Hay que ser precisos", responde a este periódico cuando todavía no ha llegado el nuevo convoy. "Este Cercanías se va a apartar de la vía 4 para que entre el tranvía", aclara. Los dos lo conducirán, pero sólo hasta Río Arillo, tal y como adelantó en su momento este periódico.

"Los conductores no pueden llegar hasta aquí porque no están homologados en la Red Ferroviaria de Interés General", explica José Manuel R., que está a punto de jubilarse. "En Río Arillo nos cambiamos los maquinistas con los conductores porque ni ellos pueden operar desde allí hasta aquí ni nosotros desde allí hasta Chiclana", añade. "El del tranvía es otro sistema totalmente distinto al ferroviario, con señales completamente diferentes", aclara.

¿Y no hubiese sido más lógico que todos los maquinistas fuesen ferroviarios y estuviesen habilitados también para los tramos urbanos?, se le pregunta. "Que va. Nosotros, los maquinistas ferroviarios no queremos trabajar por los tramos urbanos ni locos. Llevamos ya 15 años sin pasos a nivel y el tranvía es un paso a nivel perenne y continuo. Es más. Yo vaticino que todos los conductores pasarán por el juzgado. Lo mismo que pasamos los maquinistas".

¿Por qué? "Porque arrollas a gente y a vehículos y acabas allí, delante del juez", responde José Manuel sin dudarlo. "Ya ha habido incidentes porque los conductores de turismos no miran las señales. Y el tranvía tiene paso preferente. Y además, amigo, lleva una cámara que lo graba todo, de manera que no hay nada que discutir: si hay un accidente, el culpable siempre es el conductor del coche", explica el veterano maquinista de Renfe

"Ahora, si pillas a alguna persona, el asunto obviamente será más grave, que ocurrirá, no nos engañemos... Nosotros en la vía ferroviaria vamos a 100 km/h, pero el tranvía irá a 30 km/h, a 60 km/h... Habrá problemas, porque los tenemos nosotros cada x tiempo... Como vimos que pasó recientemente en la estación de Puerto Real. Ocurre en los trayectos ferroviarios, que están vallados, imagínese en los que no tienen vallas... hasta que la gente no se acostumbre... Ha ocurrido en otras ciudades, como Vitoria, Bilbao, Sevilla... La gente va por mitad de la calle pensando en sus cosas, cuando no con los cascos puestos...

"En el ferrocarril pillas a gente y se dice que se han tirado, y no, es que se han despistado y han terminado en la vía... Hoy mismo he tenido yo que avisar en Jerez, por megafonía, que había 70 viajeros esperando el tren en el mismo filo de la vía... y cómo a alguien le dé un mareo o te empuje sin querer, vas a la vía. Y como vayas a la vía, ya sabes que no vas a poder contarlo", concluye este maquinista de Renfe.