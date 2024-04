"Las manifestaciones de este domingo ya no son sólo por la sanidad pública sino contra la corrupción del PP"

El parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el portavoz de Adelante Cádiz, David de la Cruz, han reivindicado la importancia de la participación ciudadana en las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en todas las provincias andaluzas, "ya no sólo por la sanidad pública sino contra la corrupción del Partido Popular en la sanidad pública andaluza", han argumentado señalando "la vergüenza" del fichaje del exviceconsejero de Salud y Consumo, de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, como director médico en Asisa.

"Estamos asistiendo a unos sucesos que dan vergüenza. Estamos viendo cómo el mismo señor que siendo gerente del SAS y después viceconsejero de Salud, y que ha beneficiado sistemáticamente a las empresas privadas de sanidad, tres meses después ficha por Asisa. Esto es claramente un caso de corrupción política", ha apuntado García que informa que han denunciado esta situación en la Oficina Antifraude.

"¿Cómo iba a estar interesado este señor en arreglar el problema de las listas de espera, en arreglar la atención primera, si en realidad estaba pensando en fichar por Asisa a la que otorgó 44 millones de euros a dedo?", se ha preguntado el parlamentario que clama por que el Gobierno de Moreno Bonilla autorice ese fichaje "porque dice que no es incompatible si se hace a partir de julio, con la excusa que en julio haría dos años que dejó de ser gerente del SAS". "¡Pero es que al día siguiente fue viceconsejero de Salud, y un viceconsejero no tiene responsabilidad en Salud, yo ya es que no entiendo nada", ha clamado.

De esta forma, para los representantes de Adelante, "día que pase la consejera de Salud en su puesto, día que pasa que Moreno Bonilla es responsable de la corrupción política en la Consejería de Salud", han advertido García y De la Cruz que recuerdan que este domingo apoyarán las manifestaciones de la Marea Blanca. En Cádiz, la protesta saldrá a las 12.00 horas de la plaza Fragela, donde se sitúa el Gran Teatro Falla.

Tasa turística: "No ponemos al zorro al cuidado de las gallinas"

Además de la problemática de la sanidad pública, los miembros de Adelante Andalucía han querido denunciar la actitud del Gobierno andaluz del Partido Popular con la idea de implantación de una tasa turística, "que llevan bloqueando desde diciembre"; un asunto "que afecta especialmente a la ciudad de Cádiz y a la provincia de Cádiz", ha señalado José Ignacio García.

"Desde Adelante Andalucía hemos presentado una ley para que se debata, al menos, el tema de la tasa turística, pero Moreno Bonilla se está saltando el reglamento del Parlamento y no está introduciendo este debate en el orden del día de un Pleno. Esto es saltarse cualquier práctica democrática", ha señalado el parlamentario que suma indignación al conocer que desde el Gobierno andaluz dicen "que van a negociar la tasa turística con el sector, aunque cuando ellos hablan de sector, hablan de patronal, de dueños de los hoteles".

"No se puede negociar una tasa turística con la patronal, al igual que no ponemos al zorro al cuidado de las gallinas. Es inaudito que la patronal de los hoteles dicte una ley sobre tasa turística, las leyes se hacen en el Parlamento", ha subrayado insistiendo en que el gobierno de Juanma Moreno "no puede robarnos el debate a los representantes de la ciudadanía y negociarlo con la patronal" y acusando al consejero de Turismo de actuar como "un delegado comercial de las cadenas hoteleras".

David de la Cruz, remando a favor de la implantación de la tasa turística en la ciudad, plantea este ejercicio: "Imaginen que el 10% de la población de Cádiz decide que no paga absolutamente ningún impuesto, no aporta nada a las arcas públicas, pese a que consume agua, hace uso de los servicios públicos y hace un desgaste del uso cotidiano de la ciudad de Cádiz", idea haciendo la cuenta entre la relación de plaza de alojamiento y población gaditana.

De esta forma, De la Cruz opina que además de ser "algo justo y equitativo", la tasa turística es "de sentido común". "Que se aporte esta pequeña cantidad a las arcas municipales para que esa carga que supone el desgaste de la ciudad sea más justa", dice acusando al alcalde de Cádiz de "plegarse" ante la Junta de Andalucía "pese a que existe una moción aprobada en el Pleno de Cádiz en la que se exige una tasa turística a la Junta de Andalucía y que los ayuntamientos puedan decidir si la implantan o no".