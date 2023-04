La mala suerte de Cádiz con Iceta

Dos veces en veinte días ha tenido posibilidad el ministro de Cultura, Miquel Iceta, de viajar a Cádiz para estar presente en actos relevantes. El 28 de marzo estaba anunciado en uno de los paneles que se celebraban con motivo del Congreso de la Lengua, pero una comparecencia en el Senado para responder a una pregunta de su competencia no le dejó estar en Cádiz. Y el pasado lunes 17, día de la gala de entrega de los Premios Max, tampoco acudió porque el martes se celebraba la semanal reunión del Consejo de Ministros y no había manera de regresar esa misma noche a Madrid. Un par de oportunidades perdidas para una ciudad con la que el Ministerio de Cultura tiene algunas deudas pendientes.

Cádiz ha acogido en las últimas semanas dos citas culturales de primer orden, el Congreso de la Lengua y los Premios Max. Miquel Iceta, sin embargo, no estuvo en la inauguración del Congreso de la Lengua. Fue una extraña ausencia. Quizás, porque el martes 28 el ministro estaba anunciado en el programa del seminario ‘Creación, edición y lectura’, junto a Luis García Montero, Gioconda Belli, Pilar Reyes y Ana Gallego. Fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este periódico señalan que Iceta tuvo que suspender el viaje a Cádiz por una comparecencia en el Senado. El diario de sesiones de la cámara alta, efectivamente, deja constancia de que ese día el ministro respondió a una pregunta sobre La Feria del Circo Trapezi de Reus.

¿Y la entrega de los Premios Max? Las mismas fuentes explican que la comparecencia del ministro no fue posible porque al día siguiente, martes, había Consejo de Ministros y no había modo posible de regresar a Madrid esa misma noche: “La asistencia es inexcusable a no ser por un acto con los Reyes o una reunión de más alto nivel como el Consejo Europeo”, informan desde el Ministerio. Iceta, ese día, acudió a la gala de la Salud Mental en el Deporte en Madrid.

Fuentes cercanas a la organización de los Premios Max han señalado a este periódico que fueron “varios” los ministros del Gobierno central que quisieron estar en Cádiz en la gala final, pero que la posterior reunión del Consejo de Ministros lo impidió.

Una pena en el caso de Iceta. Cádiz aguarda con cierta impaciencia que su ministerio asuma con mayor decisión la rehabilitación integral de las históricas murallas de la ciudad, la ampliación del Museo de Cádiz que espera eternamente el desbloqueo y, también, la presentación oficial ante la Unesco de la candidatura del Carnaval como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una decisión que se esperaba para el pasado mes de noviembre de 2022.