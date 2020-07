Lorena Garrón: "Damos un paso más hacia un futuro feminista y libre de violencia machista"

La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha visitado junto a la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ana Fidalgo, el nuevo punto de atención a víctimas de violencia de género abierto a primeros de julio en el edificio Hermanas Mirabal.

La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha destacado la importancia de contar con un punto de la zona de Extramuros “para facilitar todos los recursos disponibles a aquellas mujeres que necesitan de los servicios de la Fundación de la Mujer y no pueden llegar hasta el centro”. De esta forma, “hacemos más accesible la atención integral que damos a las mujeres para salir de esta situación”. Con este centro “damos un paso más hacia un futuro feminista y libre de las violencias machistas”.

Garrón ha insistido en el compromiso que deben tener “las administraciones públicas para combatir la violencia de género. La violencia machista no es un asunto familiar, no es una disputa doméstica, no es algo que se queda entre cuatro paredes. La violencia de género es un ataque a todas las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y las administraciones tienen la responsabilidad y el deber de poner cuanto esté en su mano para visibilizar, denunciar y crear una red de apoyo para estas mujeres que viven con el miedo dentro del cuerpo”.

La concejala ha puesto en valor la ubicación de este nuevo servicio, dentro del centro Hermanas Mirabal, “un espacio en el que conviven diferentes asociaciones por lo que esperamos que también se cree esa sororidad tan necesaria para avanzar”.

La responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ana Fidalgo ha agradecido al Ayuntamiento “el proyecto presentado que ha derivado en la creación de este punto que cuenta con fondos del pacto de Gobierno y en el que se dará una atención integral a las mujeres”. Fidaglo ha recordado que “el 70% de las mujeres que han sido atendidas durante el confinamiento ha sido por violencia de género, de ahí la importancia que hacerles más fácil llegar a los recursos con los que contamos”.

El nuevo punto dispone de un equipo interdisciplinar compuesto por una unidad de asesoría psicológica, una unidad de asesoría jurídica y una unidad de trabajo social. La puesta en marcha de este nuevo punto es gracias a la subvención conseguida en la convocatoria abierta con cargo al pacto de estado contra la violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.