Lola Cazalilla: Del Pleno de Cádiz a romper techos de cristal en Tailandia

Lola Cazalilla es una mujer de retos. Usa su voz, no se amilana y no es fácil de desalentar. Lo demostró en su etapa como concejala –siendo uno de los potentes efectivos– del Ayuntamiento comandado por José María González Kichi, y también en la actualidad, en su nueva vida en Tailandia, donde continúa empleando su explosiva energía en abrir camino a las mujeres en el universo masculino del Muay Thai, el deporte nacional del país donde reside y donde se ha convertido en la primera española al frente de la organización de un evento deportivo en el mítico estadio Lumpinee de Bangkok donde, además, ha llevado por primera vez combates femeninos.

Con todo, con las briegas que supone romper ciertos techos de cristal, con las barreras culturales e idiomáticas y con las dificultades que implica construir una nueva vida lejos de casa, esta gaditana asegura que siente “bastante menos estrés” como directora general de la promotora Cádiz Fight Night que en los años que fue servidora pública en su ciudad. “Es que aunque te metas en proyectos ambiciosos y caminos profesionales duros, no tiene nada que ver con estar en un espacio político de primera línea institucional, y más en el municipalismo, porque ahí tienes una carga, una responsabilidad, que te acompaña las 24 horas, porque si dejas un pequeño fuego activo, al día siguiente se podía convertir en un incendio”, valora.

Aún así, y aunque a más de 10.500 km de Cádiz desde que, ya estando como edil de la oposición, decidió abandonar la política, Cazalilla sigue muy pegada a la actualidad gaditana. “Lo sé todo”, ríe la militante de Adelante Cádiz que sigue en permanente contacto con miembros de su partido. Eso cuando no está, como ahora se da el caso, de vacaciones en su tierra. “Bueno, vacaciones unos días, que después ya nos pondremos a trabajar ya que queremos tener algunas reuniones con la intención de poder celebrar de nuevo en Cádiz una velada de Muay Thai y cultura tailandesa durante el próximo 2026”, avanza.

De hecho, fue la cita del pasado año de este evento la que le abrió las puertas de la embajada de España en Tailandia para trabajar en un proyecto que requería de su presencia en el país del sudeste asiático, “la organización del Thai Festival de Madrid que se celebró en junio del año pasado”, explica la gaditana que continúa colaborando con proyectos para el ente diplomático.

Y es que Cazalilla estuvo al frente de la gestión de la organización desde Cádiz de la velada de Muay Thai en el Nuevo Mirandilla, una oportunidad que le dieron los fundadores de la promotora Cádiz Fight Night (CFN), Franki Melguizo, Fran y Carlos Coello, su actual pareja. “Cuando yo conozco a Carlos lo que me ofrece es trabajo, nosotros empezamos a ser pareja profesional antes que pareja sentimental. Carlos y yo nos conocemos cuando él está buscando a alguien que, estando en Cádiz, pudiera hacerse cargo de la organización del evento que, además del hecho deportivo, del que se encarga el director de ese área que es Franki Melguizo, quería que tuviera una dimensión cultural. Así que me ofrece entrar en la promotora y, aunque en ese momento yo tenía varios frentes abiertos, me atrajo mucho el tema porque a mí me gustaba el Muay Thai desde antes, yo ya había estado en Tailandia varias veces siendo más jovencita”, relata Cazalilla.

Resultado de su “ardua” labor fue “la satisfacción” de los responsables de la promotora y de las personas del gobierno del Ministerio de Turismo de Tailandia que estuvieron en la capital gaditana en aquellos días. “Desde la embajada les interesó mi trabajo y me ofrecieron el proyecto del festival en Madrid, pero ya eso requería irme a Tailandia”, explica.

Lola Cazalilla, directora general, en la presentación del Cádiz Fight Night.

Ya en el país, la gaditana entró de lleno en CFN convirtiéndose en su directora general con responsabilidades “en el área de relaciones institucionales”. Es desde ahí donde comienza “la locura” de poner en pie, con Melguizo en la pata deportiva, el gran hito que consumó hace unas semanas, la primera vez que una promoción española de Muay Thai celebra una velada en el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok con combates femeninos, lo que también ha supuesto que Cazalilla sea la primera española, “y creo que la primera extranjera”, baraja, en estar al frente de un evento de estas características en un país muy proteccionista con su deporte que, además, “también está muy masculinizado en las esferas donde se toman las decisiones”.

No ha sido fácil, no. “Reuniones a alto nivel, la apuesta económica de la promotora que, eso sí, ha contado con la aportación (importante) de Diputación de Cádiz, y (en menor cantidad) de la Junta de Andalucía”, y, como guinda final, “una semana antes del evento fallece la reina madre de Tailandia, la reina emérita, se declara luto de un año en Tailandia y se cancela toda la actividad, durante 15 días, incluido nuestro evento”, cuenta, con la risa de quien superó el susto.

Entonces Cazalilla relata cómo tuvo que “coger el coche y tirar” desde la ciudad donde vive a Bangkok “para tener toda una serie de reuniones de urgencia oficiales y extraoficiales”. “Y todo con mucho cuidado, no queriendo ofender, pero defendiendo de que para nosotros se trataba de una inversión completamente irrecuperable donde perdíamos más de 10.000 euros. Ahí sí que hubo estrés, hablando con los generales –Lumpinee está dirigido por el Real Ejército Tailandés en nombre del Gobierno de Tailandia–, con la barrera del idioma, porque se usa más el tailandés que el inglés en las reuniones de trabajo, pero, bueno, menos mal que Frankie volaba ya desde Barcelona y estuvimos los dos, codo con codo, reuniéndonos”, recuerda la gaditana que explica cómo finalmente el gobierno tailandés tuvo que dar marcha atrás al medio mes de suspensión de eventos “porque el Muay Thai y la actividad lúdica de Tailandia es su motor económico y fuimos muchas las promotoras y empresas que fuimos haciendo presión”.

Y, desde luego, para Cazalilla mereció la pena. “Nuestro objetivo no era ganar dinero, tampoco perderlo, claro, pero, de hecho, nosotros no hemos tenido ni el ticketing de las entradas. Lo que queríamos era organizarlo, hacer un sueño realidad, que era llevar el nombre de Cádiz al Estadio Lumpinee y servir de plataforma para los deportistas españoles con una selección en la que, además, le hemos dado la oportunidad a peleadores andaluces. Ver a Sandro Martín, de Chiclana, debutando por primera vez en el Lumpinee después de haber sido seis veces campeón de España o ver a Adriana Martínez, de Cádiz, campeona de Andalucía pero cuyo debut profesional, con 19 años, ha sido en ese mítico estadio... Vamos con su combate lloré más que con la de Carlos (Coello) y eso que él ha hecho historia”, ríe la gestora “muy comprometida” con seguir dando impulso a las peleadoras y a los combates femeninos.

Por lo pronto, Lola Cazalilla ya tiene su primera victoria, a buen seguro, que no será la última.