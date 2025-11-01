Muay thai: el gaditano Carlos Coello gana un nuevo título mundial

El luchador gaditano Carlos Coello se proclamó el sábado 1 de noviembre campeón del mundo IBF de muay thai al derrotar por KO al tailandés Rungsayan en el estadio Lumpinee de Bangkok (Tailandia), uno de los templos de este deporte. Se trata de su sexto título mundial en una carrera plagada de éxitos.

En el quinto asalto, tras un combate muy igualado, el luchador gaditano logró arrinconar a su oponente y tras varios impactos mandó al tailandés a la lona con un duro golpe de izquierda que impactó en un costado de su contrincante.

"Ha sido un combate muy difícil, me he visto por debajo en las cartulinas durante gran parte del combate. En el último asalto he salido al ataque, a tumba abierta, porque tenía dudas de que se me podía escapar (la victoria) a los puntos y he conseguido terminarlo", declaró Coello tras la pelea.

Con este cinturón, Coello además hace historia al ser el primer luchador español en lograr un título mundial IBF (Federación de Boxeo Internacional) de muay thai en este estadio legendario y sumar su sexto cinturón mundial, en diferentes federaciones.

El combate fue muy parejo, con aciertos de ambos luchadores con patadas altas y bajas, rodillazos y puños. En el tercer asalto, el español comenzó a buscar las distancias cortas y usar el golpe de codo, uno de los más efectivos del andaluz.

El tailandés comenzó a sentir la fatiga y en el quinto y último acto, tras resistir las acometidas de Coello, no pudo zafarse del golpe definitivo que dio el gaditano, que ganó por KO.

"Me siento muy feliz, es un sueño cumplido (...) han sido muchos años de sacrificio, muchos altos y muchos bajos, y ahora estoy recogiendo el fruto", remarcó el luchador español, quien lleva viviendo más de una década en Tailandia, la cuna del muay thai, también conocido como la lucha de las ocho extremidades, ya que se utilizan las rodillas y los codos, los pies y los puños para atacar.

El combate entre Coello y Rungsayan con el título mundial en juego fue el plato fuerte de la quinta velada Cádiz Fight Night (CFN), que por primera vez se disputó fuera de España, con otros siete combates entre luchadores de España y Tailandia.

Adriana Martinez venció a los puntos a la local Hongploylek, al igual que hizo Blanca Ibáñez con Khao Fang, mientras que Juan Martín noqueó a Kwuneak.

Jorge Pastor se impuso a los puntos a Peemai, Sandro Martín ganó por KO a Kaoklai y Rebeca Rodríguez consiguió la victoria a los puntos contra Hongthong.

El único luchador español que no pudo abrazar el triunfo fue Albert Campos, quien cayó derrotado a los puntos contra Robin Hood, quien sustituyó a última hora a su compatriota Yod, por motivos médicos.

"Nos sentimos muy orgullosos. Para nosotros además que seis mujeres hayan peleado en el Lumpinee, en un espacio y deporte tan masculinizado y que a las mujeres le ha costado tanto trabajo llegar. Hoy se ha demostrado la calidad de las luchadoras, de ambos países, que han dado un espectáculo", valoró a Lola Cazalilla, directora general de Cádiz Fight Night.