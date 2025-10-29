Carlos Coello: "Luchar en el Lumpinee por un título mundial es una cosa increíble"

Carlos Coello, múltiple campeón mundial de muay thai y uno de los referentes del deporte en España, vuelve a uno de los escenarios que marcaron su carrera: el mítico Lumpinee Stadium de Bangkok. Pero esta vez no será un combate más. El gaditano se convertirá el próximo 1 de noviembre en el primer luchador español que peleará por un campeonato mundial profesional en este estadio. Disputará el título IBF de Muay Thai, uno de los títulos más prestigiosos a nivel internacional, varias figuras y leyendas tailandesas como Seksan, Phet Utong, Youssef Boughanem o la estrella japonesa Nadaka cuentan con este título en su palmarés.

El luchador gaditano está en Rayong, Tailandia, donde se entrena en el 7 Muaythai Gym, en plena preparación, y atiende a este periódico para dar a conocer cómo vive este nuevo reto y qué significa para él representar una vez más a su tierra en lo más alto del deporte.

-¿Qué significa volver al Lumpinee Stadium, ahora para disputar un título mundial de la IBF?

-Volver al Lumpinee es muy especial, he tenido grandes combates y victorias allí, pero hacerlo para disputar un título mundial es un sueño. Este estadio es historia viva del muay thai, y poder formar parte de eso una vez más, en una pelea de este calibre, es algo que no puedo describir con palabras. Es el resultado de muchos años de trabajo, sacrificios y pasión.

-¿Qué cambia en la preparación cuando sabes que está en juego un título mundial en un lugar como este?

-Todo se intensifica. La presión es distinta. No solo te preparas para ganar, sino para representar a tu país, a tu ciudad y a tu equipo con orgullo. Cuando subes al ring en Tailandia, y más en un estadio como el Lumpinee, estás en el centro del mundo del muay thai. Hay que estar preparado no solo físicamente, sino también mentalmente. Es un combate que no solo se gana con técnica, sino con cabeza y corazón.

-Es el primer luchador nacional en disputar un Mundial profesional en el Lumpinee. ¿Qué representa eso para ti, para Cádiz y para España?

-Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad. Sé que hay mucha gente en Cádiz que sigue el muay thai gracias a lo que hemos construido y muchos seguidores a nivel andaluz y nacional. Poder representarles en un sitio así es llevar nuestra bandera lo más alto posible. Si además logro traer ese cinturón, será una victoria para todos los que creen en este deporte y que han creído siempre en mí.

-¿Qué puede contar del rival y del combate que espera?

-Mi rival será Rungsayan Ch Anny Muaythai, ha luchado en el canal 7 tailandés durante buena parte de su carrera y últimamente en el All Stars Fight de Bangkok, pienso será un combate muy exigente. Me estoy preparando como nunca, cuidando cada detalle físico, técnico y mental. Sabemos que será un rival fuerte, con un estilo muy técnico, pero estoy listo para adaptarme y darlo todo.

-¿Cómo es el día a día en Tailandia? ¿Cómo son la alimentación y los entrenos?

-Entreno de 6-7 horas al día, de lunes a sábado, con entrenamientos físicos y específicos del Muaythai en mi gimnasio, mi alimentación la lleva mi nutricionista Mario Moreno (Fuel4fighters) y mi trabajo mental con mi psicólogo Javier García, juntos organizamos cada competición de la mejor forma posible.

-Cádiz Fight Night 5, el 1 de noviembre, en el Estadio Lumpinee de Bangkok ¿Cómo es el evento y óomo la promotora gaditana ha llegado hasta ahí?

-El evento va ser íntegramente España contra Tailandia, por primera vez en la historia. En Tailandia se han organizado encuentros entre países que han sido un éxito y con este evento se busca visibilizar el muaythai español en un emplazamiento histórico, además de proyectar Cádiz y Andalucía a nivel internacional, el evento va a ser retransmitido en directo por Marca TV así que esperamos un gran seguimiento.

Esto ha sido posible por el buen trabajo que Cadiz Fight Night ha ido realizando en las pasadas ediciones, la anterior fue en colaboración con el Ministerio de Turismo Tailandés y el estadio Rajadamnern. Eso, sumado a los contactos de los miembros de la promotora en Tailandia y con el apoyo fundamental de Kiatpetch, uno de los promotores números 1 en Tailandia y de los sponsors e instituciones, se ha conseguido cerrar este hito.

-En el mismo día luchará una selección española contra una tailandesa, ¿cómo espera estos enfrentamientos?

-Hay muchos nombres importantes en la cartelera, ver en un mismo evento gente de la talla de los luchadores y luchadoras que van a competir es un orgullo y seguro que estaremos a la altura.

-Si gana será de nuevo campeón del mundo, además esta vez en el Lumpinee. ¿Qué más le quedaría por conseguir?

-Siempre se encuentran nuevos objetivos, pero en 2015, cuando me trasaldé definitivamente a Tailandia, hice una lista de cosas que quería conseguir, al entrar en el ranking del Estadio Rajadamnern hace varios meses taché una de las últimas y ahora con esta conseguiría pienso uno de los hitos más bonitos de mi carrera.

-La Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía, además del Cádiz CF se han sumado como apoyo al evento en esta edición. ¿Qué significa unir este apoyo institucional en un evento deportivo?

-Me hace sentir orgulloso, ya que unir estas instituciones y al equipo de mi corazón es un hito que significa un enorme crecimiento en la difusión y visibilidad de nuestro deporte.

-¿Algún agradecimiento?

-Gracias por la colaboración de entidades públicas y privadas, ya que sin ellos no sería posible. Agradecer al Cádiz CF, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y a la Federación Española de Kick Boxing y Muaythai, así como a empresas privadas como Vitatiger Gold O To&DO que permiten la viabilidad de un proyecto deportivo de este calibre.

A los medios locales, nacionales y tailandeses por la difusión, ya que permiten llegar al público e informar lo que va a acontecer.

Gracias a mi pareja, Lola, a toda mi familia y amigos porque sin ellos no tendría fuerzas para luchar por las cosas que amo.