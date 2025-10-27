Muay thai: seis mujeres lucharán en el Cádiz Fight Night 5 en Tailandia

Por primera vez, una promoción española de Muay Thai celebrará una velada en el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok con combates femeninos. Seis luchadoras serán protagonistas en un evento histórico que refuerza el papel de la mujer en los deportes de combate y consolida la presencia del Muaythai español en la cuna de esta disciplina.

Cádiz Fight Night (CFN) alcanza un nuevo hito con su quinta edición. El CFN 5, que se celebrará el 1 de noviembre de 2025, tendrá lugar en el mítico Lumpinee Boxing Stadium, el templo por excelencia del Muaythai. Este acontecimiento supone el salto internacional de la promotora gaditana y un gran paso, con la participación de seis mujeres en el ring más emblemático de Tailandia.

Las mujeres que romperán fronteras

Rebeca Rodríguez (España) 🆚 🇹🇭 Hongthong K. Prasert Gym (Tailandia)

Desde Valencia, Rebeca Rodríguez llega al Lumpinee tras su paso por la Selección Española de Muaythai y su experiencia profesional en Tailandia. Se enfrentará a Hongthong, campeona del norte de Tailandia y veterana de más de 80 combates, en un duelo que promete técnica, ritmo y respeto por el arte de las ocho armas.

Blanca Ibáñez (España) 🆚 🇹🇭 Khao Fang P. Suphawan (Tailandia)

Campeona de España y referente del Muaythai nacional, Blanca Ibáñez llega con hambre de demostrar su nivel internacional. Enfrente estará Khao Fang P. Suphawan, campeona tailandesa reconocida por su precisión y estilo tradicional. Dos atletas consagradas que representan la excelencia de ambos países.

Adriana Martínez (España) 🆚 🇹🇭 Hongploylek (Tailandia)

Juventud y proyección internacional definen a Adriana Martínez, luchadora el club Chok Muay de Cádiz. Se medirá a Hongploylek, promesa tailandesa. Ambas abrirán la gala en un combate que simboliza el futuro del Muaythai femenino.

El Lumpinee: del mito a la apertura

Inaugurado en 1956 y gestionado por el Ejército Real de Tailandia, el Lumpinee Stadium fue durante décadas un espacio exclusivo para los hombres. Hasta 2021, las mujeres tenían prohibido subir al ring o incluso tocar las cuerdas, debido a antiguas creencias y supersticiones. Ese mismo año, el Lumpinee marcó un antes y un después al permitir combates femeninos, abriendo una nueva era de modernización, igualdad y expansión internacional del Muaythai.

España pisa fuerte en la cuna del Muaythai

Con CFN 5, la organización española consolida su proyecto más ambicioso hasta la fecha, de la mano del campeón gaditano Carlos Coello, quien disputará el título mundial IBF profesional en el Main Event de la velada.

Pero además de los cinturones, será un triunfo ver la representación femenina. Por primera vez, seis luchadoras subirán al ring del Lumpinee bajo una promoción española, demostrando que el Muaythai femenino tiene presente, talento y futuro internacional.

En el CFN 4, ocho mujeres compitieron en Cádiz en el evento Road to Rajadamnern, siendo portada en medios nacionales. Ahora, ese mensaje se amplifica desde el escenario más icónico del planeta.

Un evento con el respaldo institucional español

CFN 5 cuenta con el apoyo oficial de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y del programa Andalucía Exterior—, de la Federación Española de Muaythai FEKM así como del equipo de fútbol Cádiz Club de Fútbol.

Estas instituciones han sido clave para hacer posible este evento, que no solo representa un hito deportivo, sino también un símbolo de cooperación cultural entre Andalucía y Tailandia.

El proyecto, impulsado por la promotora Cádiz Fight Night, busca proyectar internacionalmente el muay thai español, promover el intercambio deportivo y reforzar los vínculos entre ambos países.

Un evento histórico con acento español

CFN 5 no será solo una noche de combates, sino un símbolo cultural y deportivo. España se posiciona en el mapa internacional del Muaythai con un evento que une tradición tailandesa, excelencia técnica y valores.

El público podrá seguir la velada en directo a través de MARCA TV, el canal del diario deportivo más leído del mundo, a partir de las 18:00 (hora Bangkok 🇹🇭) | 12:00 (hora España 🇪🇸) 👉 https://www.youtube.com/channel/UCop57Z1sYHrtCyxCpE2z2Bg

Datos clave del evento

● Evento: Cádiz Fight Night 5 (CFN 5)

● Lugar: Lumpinee Boxing Stadium (Bangkok, Tailandia)

● Fecha: 1 de noviembre de 2025

● Participación femenina: 6 luchadoras

● Organiza: Cádiz Fight Night (CFN)

● Destacado: Carlos Coello – Título Mundial IBF de Muaythai

● Transmisión: En directo por MARCA TV