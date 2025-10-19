Muay thai: presentado en Bangkok el Cádiz Fight Night Tailandia - España

El pasado sábado 18 de octubre se celebró la rueda de prensa de presentación en la sala de reuniones del segundo piso del histórico Lumpinee Boxing Stadium, con motivo de la quinta edición del evento CFN (CADIZ FIGHT NIGHT), que enfrentará a un equipo de ocho luchadores tailandeses contra ocho representantes españoles el sábado 1 de noviembre de 2025 en Lumpinee. En el acto se dio a conocer el cinturón mundial de la IBF Muaythai, que estará en juego en el combate estelar entre Carlos Coello y Roong Siam.

Encabezaron la presentación Mr Sanong, presidente de la IBF Muaythai Tailandia, el reconocido promotor Deer Kiatpetch, medios de comunicación de ambos países, Lola Cazalilla como directora general de la promotora Cádiz Fight Night y Kiate Sirigul como supervisor del título, todos ellos explicaron el objetivo y la importancia del encuentro.

Vínculo deportivo entre España y Tailandia

Durante la ceremonia, Thitiwat Theeradechpong (Deer Kiatpetch), subrayó la calidad del plantel: “Los luchadores tailandeses y españoles seleccionados tienen nivel y técnica; esperamos combates intensos y de alto nivel".

Por su parte, Lola Cazalilla, directora general de Cádiz Fight Night, agradeció la colaboración de todas las instituciones y empresas implicadas: “Llevar este evento hasta el corazón del Lumpinee es un sueño hecho realidad. Es un paso adelante no solo para el muay thai, sino también para la proyección internacional del deporte andaluz.”

Además, destacó la expansión global del Muay Thai y la importancia de que luchadores y luchadoras españoles midan fuerzas en la cuna del deporte: “El Muay Thai es un arte marcial mundial; pero para comprenderlo a fondo es imprescindible medirse con los atletas tailandeses”

Kiate Sirigul, en calidad de supervisor del título, presentó oficialmente el cinturón mundial IBF Muaythai,que disputarán Carlos Coello y Roong Siam destacando su relevancia dentro del circuito profesional.

Apoyo institucional español

Durante el acto, tanto los representantes tailandeses como los españoles quisieron resaltar el papel decisivo del apoyo institucional español, que ha sido fundamental para materializar este acontecimiento internacional.

La Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía —a través de su Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y del programa Andalucía Exterior—, así como el Cádiz CF, han respaldado el proyecto desde sus inicios.

Los asistentes coincidieron en que este apoyo ha sido esencial para que Cádiz Fight Night haya logrado llevar el nombre de Cádiz y Andalucía al epicentro mundial del muay thai, contribuyendo además a fortalecer los lazos culturales, deportivos y turísticos entre España y Tailandia.

Título mundial en juego

El momento más esperado de la presentación fue la exhibición del cinturón mundial IBF Muaythai que se disputarán Carlos Coello y Roong Siam. El combate será el gran atractivo del evento CFN 5, que promete una noche de espectáculo y alto nivel competitivo.

El cinturón, símbolo de excelencia dentro del muay thai internacional, fue mostrado ante los medios.

CFN 5: España - Tailandia

El evento Cádiz Fight Night 5 se celebrará el 1 de noviembre en el Lumpinee Stadium con una cartelera internacional que enfrentará a destacados luchadores de España y Tailandia. Será la primera vez que una promotora española organiza una velada completa en el templo del muay thai, reafirmando el crecimiento del deporte español y de la propia promotora en el ámbito internacional.

La cita contará con retransmisión en directo a nivel mundial, se espera un seguimiento masivo tanto en España como en Asia.