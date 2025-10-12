Muay Thai: Carlos Coello hará historia en Bangkok

El 1 de noviembre de 2025 Cádiz volverá a brillar en el panorama deportivo mundial. El Estadio Lumpinee de Bangkok, cuna y emblema del Muay Thai, acogerá la quinta edición de CFN (Cádiz Fight Night), un evento histórico que unirá a Andalucía y España con el corazón de este arte marcial tailandés, en un enfrentamiento entre Tailandia y España.

El protagonista principal será el gaditano Carlos Coello, múltiple campeón mundial de Muay Thai y referente indiscutible de este deporte en España. Regresa a uno de los escenarios que marcaron su trayectoria: el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok. Pero esta vez no se tratará de un combate más. Coello se convertirá, el 1 de noviembre, en el primer luchador español en competir por un campeonato mundial profesional en este recinto, disputando el título IBF de Muay Thai, uno de los cinturones más prestigiosos a nivel internacional. Entre los campeones y leyendas tailandesas que ostentan este título figuran Seksan, Phet Utong y Youssef Boughanem, además de la estrella japonesa Nadaka.

“Llevar Cádiz y Andalucía al corazón de Tailandia es un sueño hecho realidad. Siempre quise vincular mi tierra con este deporte que me ha dado tanto”, afirmó Coello, vecino de Rayong (Tailandia) desde hace más de una década y miembro del 7Muaythai Gym.

España contra Tailandia

La velada reunirá a varios de los mejores luchadores y luchadoras españolas frente a una selección de élite tailandesa. La colaboración con Kiatpetch en esta promoción, uno de los promotores más reconocidos de Tailandia, garantizará un choque de máxima intensidad que marcará un hito en la historia del Muay Thai nacional.

Entre los luchadores anunciados hasta la fecha figuran Albert Campos y Sandro Martín, dos grandes representantes del Muay Thai tanto dentro como fuera de España. Campos, con varios títulos mundiales, ha lidiado en el ring con algunas de las figuras más destacadas del Muay Thai, incluyendo a la leyenda viva Jomhod. Por su parte, Sandro Martín, natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y seis veces campeón nacional, ha llevado su pegada a escenarios internacionales como Japón y Camboya.

La promotora ha adelantado que, en los próximos días, se irán anunciando el resto de los participantes del cartel. También se disputarán combates femeninos de gran nivel, manteniendo el compromiso de paridad de Cádiz Fight Night en la promoción de este deporte.

Proyección internacional

La cita cuenta con el apoyo de instituciones como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y la Federación Española de Kick Boxing y Muaythai (FEKM) además de la colaboración del Cádiz CFlub de Fútbol y de empresas privadas como Vitatiger Gold.

Se espera una gran asistencia en Bangkok, además de la repercusión global gracias a su retransmisión en directo y la cobertura de medios especializados y generalistas.

Cádiz Fight Night: de Cádiz al mundo

Cádiz Fight Night (CFN) nació como una velada pionera destinada a acercar el Muaythai profesional al público gaditano t de forjar un puente cultural y deportivo con Tailandia. En sus primeras ediciones, el evento se consolidó como una referencia del calendario nacional, reuniendo en la ciudad a algunos de los mejores luchadores del país.

El salto de calidad llegó en 2024, cuando Cádiz acogió el primer evento europeo con la categoría “Road to Rajadamnern”, abriendo las puertas del mítico estadio tailandés a los luchadores españoles. Hoy, en su quinta edición, el CFN da un paso histórico al celebrarse en el Estadio Lumpinee, convirtiéndose en el primer evento de origen español en aterrizar en la cuna del Muaythai. En unos pocos años, Cádiz Fight Night ha pasado de ser un proyecto local a convertirse en un escaparate internacional, situando a Cádiz, a Andalucía y a España en el mapa mundial del Muaythai.