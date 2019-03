Las listas de espera sanitarias enfrentan a populares y socialistas

La diputada nacional por el PP de Cádiz y coordinadora de campaña del PP, Mª José García Pelayo , ha manifestado este jueves que "no hay derecho a que los socialistas hayan estado jugando con la salud de los gaditanos". De este modo, ha expresado que "el PP de Cádiz no se explica cómo los socialistas han podido estar mintiendo con algo tan gordo como son las listas de espera", resaltando que "no se trata de números. Son hombres, mujeres, personas mayores, niños con nombres y apellidos que sufren algún tipo de dolencia y que tienen todo el derecho del mundo a ser asistidos".

El Defensor del Paciente: "Se está jugando con la vida de las personas"

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, asegura que este último año ha sido "terrible con las listas de espera" en toda España. Para ella, se trata de un tema "muy preocupante" y “gravísimo, porque se está jugando con la vida de las personas”.

Afirma que desde el Defensor del Paciente se han puesto muchas denuncias en este sentido, pero lamenta que "no han servido para nada, porque la Fiscalía y los jueces dicen que no es un tema penal". Para ella, esto es una simple excusa porque cree que tanto la Fiscalía como los juzgados "tienen miedo de admitir estas denuncias porque pueden venir muchas más, y no se quieren hacer cargo de esto". Sobre la actitud de administraciones, dice que "no saben–no contestan. Estamos hablando de dejación de funciones y de una situación caótica que solo lleva a enriquecer a la sanidad privada. Existe un desamparo de quien nos tiene que proteger", expresa.

La única solución que ve Carmen Flores al problema de las listas de espera es que haya "una mayor inversión económica y subir el sueldo de los profesionales, porque si no tienen un sueldo digno, cómo van a operar por las tardes y los fines de semana, que es necesario hacerlo". También propone "que se olviden del cierre de camas". "El dinero que pagamos tiene que revertir en la sanidad pública. Es la única manera de salvarla", concluye.