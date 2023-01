El lío (municipal) de Valcárcel

El proyecto de Valcárcel sigue reliándose en el debate político en lugar de avanzar en el plano técnico y administrativo. El convenio que en octubre se anunció que se quería cerrar en diciembre y que en el mes de enero ha vuelto a atascarse se ha hecho presente en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, donde unos representantes políticos y otros han embarrado el escenario mezclando conceptos y confundiendo diversos aspectos relacionados con ese acuerdo entre Junta, Diputación, Ayuntamiento y UCA que se busca desde el pasado octubre.

El punto de partida del debate plenario de este viernes era la propuesta del PP de que el Ayuntamiento diera forma legal a esa partida de 5 millones anunciada por el alcalde en junio del pasado año, de manera que la administración local se asegure el dinero para aportarlo cuando el convenio definitivamente lo establezca.

Frente a esta petición, que el Pleno no ha aprobado, el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, ha asegurado (en contra del anuncio que hizo el alcalde en junio) que el dinero puede estar disponible cuando sea necesario. Y ha mencionado tres fórmulas posibles para ello: aprobar una modificación de crédito para incorporarlo ya al presupuesto, que era lo que reclamaba el PP y lo que ha rechazado el Pleno; esperar al remanente líquido de tesorería "que vamos a volver a tener en unos meses"; "y podemos ir al banco a pedir 5 millones sin pedir autorización al Estado, cosa que antes no se podía hacer porque estábais endeudados", le ha espetado en último lugar al grupo popular.

Páez ha querido ser aún más tajante en su intervención, y ha llegado a asegurar que si cada una de las administraciones implicadas aporta ya el 100% de su compromiso económico con Valcárcel, "el Ayuntamiento mañana pone los 5 millones de euros". Algo que sabe de sobra el Ayuntamiento que no va a ocurrir porque las cuatro administraciones tienen acordado (a falta de la firma del convenio) un calendario de aportaciones.

De hecho, el propio alcalde ha explicado que en la reunión de Sevilla el pasado octubre "el consejero me dijo que los 5 millones no hacían falta en esta anualidad de 2023" y que habría que aportarlos "en 2024 o 2025". Por eso mismo, no se entiende la reclamación que Páez, Ciudadanos o el PSOE han hecho para que la Junta de Andalucía aumente la partida presupuestaria de Valcárcel para este 2023, que es de 2 millones de euros. Cantidad coincidente con el cronograma esbozado por las cuatro administraciones en la hoja de ruta inicialmente programada para construir la Facultad de Educación.

José María González también ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento no compensará sus 5 millones con el impuesto sobre Construcciones y Obras (Iccio). Y ha asegurado que desde el Ayuntamiento “haremos lo posible con la exención de tasas”. Afirmaciones que contradicen lo reflejado en ese borrador de convenio, que establece que la partida municipal de 5 millones de euros para Valcárcel "podrá ser objeto de compensación por el Ayuntamiento por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; además de la ejecución directa por el Ayuntamiento de las urbanizaciones necesarias previas al final de las obras", y que incluye en la partida de gastos más de 1,5 millones de euros en concepto de licencia de obras.

En medio de este desconcierto que sobre el proyecto de Valcárcel ha reflejado el Pleno, el alcalde ha pedido dejar fuera de esta operación la guerra política y ha destacado la "colaboración fantástica con la Consejería". Y el PP ha visto truncada su intención de que los 5 millones de euros queden ya en reserva en las cuentas municipales a disposición de Valcárcel. De este modo, la partida económica que el alcalde anunció en junio pasado que ponía sobre la mesa para la futura Facultad de Educación tendrá que lograrla finalmente el nuevo alcalde, o alcaldesa, que gobierne la ciudad tras las elecciones del próximo mes de mayo.