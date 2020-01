Las limpiadoras anuncian que dejan de limpiar en los colegios de Cádiz desde hoy

Las limpiadoras municipales siguen en pie de guerra. Esta misma semana han sido dadas de alta en su nueva empresa, Cointer, pero les han comunicado que no van a cobrar la nómina que tenían pendiente, concretamente desde el mes de diciembre, incluida la paga extra de Navidad.

Ante esta situación, las trabajadoras han decidido no limpiar y así lo han comunicado en los centros públicos escolares de la ciudad, además de rondar la idea de no cubrir la limpieza en el Teatro Falla de cara al concurso que arranca este fin de semana con las infantiles.

Para manifestar una vez más su injusta situación han vuelto a ocupar a lo largo de esta mañana el Ayuntamiento de Cádiz exigiendo cobrar sus nóminas y lanzando gritos contra el alcalde de la ciudad.

Las trabajadoras también se lamentan de que el Consistorio no esté cumpliendo con el hecho de "agilizar toda la tramitación, que era un compromiso con el colectivo, de negociar con la nueva adjudicataria el abono de paga y salario pendiente del mes de diciembre".

Recordar que el Ayuntamiento asumió las nóminas de las trabajadoras del mes de noviembre y adjudicó hace unos días por la vía de emergencia el pliego de los servicios de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos y mantenimiento de centros educativos públicos, ante la situación de impago de la empresa Expertus.

Las Ampas se reúnen esta tarde

Las Ampas de los distintos centros escolares también se han puesto en alerta, y esta misma tarde la Flampa va a "reunirse con todas las Ampas de Cádiz para dar una solución al problema".

Conscientes de la problemática de las limpiadoras que "no han cobrado las nóminas de los últimos tres meses y están en una situación lamentable", se ha comunicado que "no es conveniente que los padres y madres vayan a limpiar los colegios, ya que no ayudaríamos a la lucha que están iniciando las limpiadoras", dicen en respuesta a algunos progenitores que han querido realizar esta labor.

En este sentido, el comunicado que están recibiendo los padres y madres en algunos centros piden solidaridad "ya que son familias que están pasándolo muy mal y esta no sería la solución".