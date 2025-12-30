La Librería Jaime, la más antigua de Cádiz, cerrará sus puertas en el primer trimestre de 2026

Hubo un tiempo en el que la ciudad de Cádiz contaba con un extenso número de librerías, similar por habitantes a otras grandes capitales del país. Pero como pasó con otros tipos de establecimientos, estos locales fueron cerrando con el paso de los años, hasta quedar hoy poco más de una docena de locales aún en funcionamiento.

Si es doloroso para una ciudad la clausura de cualquier tipo de tienda, para una capital como Cádiz el anuncio del cierre de una de sus librerías puede ser incluso más duro de asumir.

La Librería Jaime anuncia el fin de actividad tras las fiestas de Navidad y Reyes. Lo hará de forma paulatina, en un proceso de vaciado de sus estanterías que se espera se alargue hasta el final del primer trimestre de 2026. A partir de ahí concluirá una historia de cerca de 60 años de relación con la ciudad, hasta el punto de ser hoy la librería más antigua de Cádiz.

Antonio Jaime, Nono, ya daba vueltas cuando era pequeño por la primera librería que su padre, José Luis Jaime Lores, abrió un 10 de diciembre de 1968 en el mismo lugar donde tenía desde la década de los 40 un taller de reparación y alquiler de bicicletas y motos, en la calle Corneta Soto Guerrero, hoy Periodista Emilio López.

Más de cuarenta años de duro trabajo tras los cuales llega ahora el tiempo del descanso. “Me va a dar pena, pero tengo que pensar en mí”, comenta a este diario en la primera planta de la librería, rodeado de cajas y de antiguas ediciones que forman parte del espectacular fondo bibliográfico del establecimiento.

Como no hay una nueva generación que siga adelante con este proyecto, cuando se cierre de forma definitiva el local se pondrá a la venta. Son unos 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas, en una calle de paso continuado de personas como acceso que es al casco antiguo.

Reconoce Nono Jaime que el que termina ha sido un año “muy complicado”, por cuestiones de salud. “No hay relevo, y además las librerías ya no son negocios florecientes, todo lo contrario”. Destaca en este sentido que estas navidades no están siendo nada buena en cuanto a ventas, tanto por el mal tiempo de estos días como por la reciente competencia en la provincia de la cadena de la Casa del Libro, con nuevos locales ubicados en dos centros comerciales de San Fernando y Jerez de la Frontera.

Recuerda Jaime los buenos años de venta que coincidieron con el inicio de este siglo, “hasta que a partir de 2005 comenzó una cuesta abajo”. Ya entonces la librería había estrenado el actual local, más amplio, inaugurado en 1997 tras la reforma integral que sufrió el edificio donde se ubicaba.

Un cambio de hábito

“Estamos metidos en un cambio de hábitos de mucha gente. Ahora se llega a casa y no se ponen a leer un libro, sino a ver una serie de Netflix. Aunque se lea, y se mantengan los lectores jóvenes, no se cubre la pérdida de los más mayores que van falleciendo. Y hay que tener en cuenta que Cádiz cada vez tiene una población más envejecida”, dice.

Junto a ello: los costes de mantener el local en funcionamiento y con una oferta amplia, como siempre ha pasado con esta librería, que ha llegado a contar con cerca de 75.000 volúmenes en sus estanterías.

En este sentido, Nono Jaime lamenta las disparatadas tasas que se pagan a los proveedores, tanto por la recepción de los libros como por su retirada, lo que ha incidido también en la reducción de la venta de las publicaciones periódicas. Costes de varios cientos de euros al mes que se unen a los que se destinan al propio funcionamiento del local.

Tras la campaña de Navidad y Reyes la tienda seguirá abierta dos o tres meses más. Dependerá de cómo vaya el proceso de venta de su rico fondo histórico (entre ellos las obras completas de Aguilar editados en papel Biblia) y del actual.

“Iré viendo cómo va todo, pero tampoco quiero que la librería siga abierta con las estanterías medio vacías y sin movimiento”, dice Nono Jaime, que reconoce que ya se ha llevado a su casa algunos de sus libros preferidos.

Y junto a estos, las grandes ventas de estos años. Antes de que se informatizase la tienda, recuerda como en los años 80 se agotaron todos los ejemplares de un nuevo catecismo editado en esta época. Ya, desde finales de los 90, el libro más vendido ha sido Código Da Vinci, seguido por Cádiz Oculto, el Habla de Cádiz, El niño de pijama a rayas, Harry Potter y la piedra filosofal, El Principito y La sombra del viento.

Libreros que, además, han sido guías de muchos clientes que entraban despistados buscando un buen ejemplar para regalar. Lógicamente, reconoce la pena por el próximo cierre de la librería familiar. Una familia que supera las del propio apellido, pues a la misma se unen los cientos de clientes fieles. Muchos de ellos desde hace años y décadas que sentían a la Librería Jaime como una parte de sus vidas.