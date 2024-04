Las letras gaditanas lloran la muerte de José Rasero Balón

La muerte del escritor afincado en Cádiz José Rasero Balón (Alhucemas, 1962) a los 62 años ha teñido las redes de diferentes autores de la ciudad y la provincia de tristeza y mensajes de lamento. Así, son muchos los autores que durante la pasada semana han querido hacerse eco de la pérdida del creador del detective Benito Bram.

José Rasero Balón, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz en 1985, hizo sus pinitos como locutor, guionista y monitor en la radio municipal Onda-Da. Y, sobre todo, fue un querido autor que ha dejado títulos como Áticos y viento. Un caso de Benito Bram (2015), La novela de Flor Parodi (2019) y La suerte de Cádiz (2022), su trilogía dedicada a ese detective larguirucho, decadente y sesentón, aficionado al alcohol y a la música de jazz.

Amigos y compañeros de batallas literarias y culturales como José Manuel Benítez Ariza, Paco de Paula, Eduardo Flores, Jesús Relinque, Alicia Domínguez, Daniel Fopiani y José Manuel Serrano Cueto, entre otros, han querido despedirse del literato y músico que tocaba el saxofón y el clarinete en grupos como DYC de Lírica, Orquestilla en Blanco y Los Trapecistas, con quienes grabó un disco del mismo nombre.

Colaborador habitual de Caocultura, desde el medio especializado también quisieron acordarse la pasada semana de Rasero Balón destacando su "talento, su inteligencia y su especial sensibilidad". "Observador singular de la realidad, sus crónicas de viajes, sus reseñas y relatos quedarán siempre en nuestra memoria", han publicado.

"El mejor escritor de Cádiz", para De Paula; "lean sus libros, esa (ilusa, ya lo sé) forma de sentirlo vivo", recomienda David Pérez Merinero; "hay un rastro tras de ti; tan grande, tan ardiente y tan vivo que quién puede atreverse a decir que ya no estás", lamenta Jesús Relinque; "yo no quiero decirte adiós, querido amigo. Yo quiero seguir hablando contigo como aquella mañana de hace ya algunos años. Entonces no lo sabíamos, pero fue el principio de una hermosa amistad que guardaré siempre como un tesoro", recuerda la periodista Mariángeles Robles; "se nos fue José Rasero Balón, la muerte siempre llega a destiempo, pero nos quedó su inolvidable Benito Bram, ese detective destartalado, decadente y aficionado al alcohol y a la música de jazz que un día se cruzó conmigo en 'Áticos y vientos' y me enamoró", escribía Alicia Domínguez, entre otras sentidas condolencias.