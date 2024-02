La "larga" y "tediosa" espera del Teatro Romano de Cádiz

Hace dos semanas largas, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, inauguraba en Sevilla el nuevo mirador del Teatro Romano de Itálica. Una “ventana al pasado”, tal y como lo definió, para contemplar la innegable gran ciudad de Adriano. No, no es que supusiera una gran inversión, apenas 28.000 euros parece que le ha costado a la Junta sumar el nuevo espacio de 500 metros cuadrados a a ya de por sí amplía visita al conjunto arqueológico hispalense. Eso sí, un completo programa de actividades divulgativas se unían al acto inaugural del último atractivo de un espacio que cerró 2023 con 153.000 visitas. Una cifra ampliamente superada ese mismo año en el Teatro Romano de Cádiz que, sin embargo, no tiene ni una entrada, ni una salida, a su impagable mirador natural, el Campo del Sur.

El Teatro Romano de Cádiz espera y espera. Un nuevo itinerario, las prospecciones y nueva entrada de su centro de interpretación por la Posada del Mesón, la consolidación de sus ya bastante degradadas gradas... Una larga y tediosa espera sólo a la altura de “unos largos y tediosos, a veces, trámites administrativos”, según calificativos de fuentes de la delegación de Cultura de la Junta en Cádiz, que buscan sacar la licitación de las obras de un proyecto de ejecución definitivo que viene arrastrando desde 2018 en lo que ha sido un auténtico erial de anuncios, convocatorias, denuncias, paralizaciones y diferentes remodelaciones del proyecto.

Las últimas noticias sobre dicha licitación en la que se pretende ampliar el Centro de Interpretación Theatrum Balbi se encaminan a poner el acento en la complicación burocrática de la operación pero también (y esto es un factor novedoso en este enredo) en una suerte de negociación con actores de distinta naturaleza.

Me explico; mejor, se explican desde la delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: “El ambicioso proyecto que queremos realizar lleva aparejado actuaciones que pueden influir en fincas aledañas por su desarrollo en el subsuelo de las mismas o en medianeras con ellos, como pudiera ser en fincas del Obispado de Cádiz y Ceuta, con el que tenemos total consonancia, y con algunas fincas privadas con las que seguimos en contacto”.

Es decir, el definitivo proyecto de ejecución quizás se haya ampliado con respecto al que hasta ahora se conocía. Un proyecto –el conocido como proyecto de las obras de reordenación urbana, adecuación de accesos y conservación, restauración y puesta en valor del Teatro Romano, es decir la visión del futuro del Teatro Romano de Cádiz– que se desplegaba en dos fases, la primera, la inclusión de la vecina Posada del Mesón en el centro de interpretación del Teatro Romano de Cádiz; y, la segunda, un plan de obras de adecuación y puesta en valor del yacimiento que contemplaba la uniformidad del graderío del Teatro y un acceso por el Campo de Sur.

Un proyecto que, al menos en su primera parte, la delegada de Gobierno de la Junta en Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, se comprometió a tener listo antes de 2026 y donde la que también fue delegada provincial de Cultura descartaba la realización de nuevas campañas arqueológicas, más allá de la actuación que se pudiera realizar bajo el suelo de la propia Posada del Mesón.

Así, las actuaciones que implican al Obispado y fincas colindantes, posiblemente (ya que desde la Consejería no se quiere dar más información todavía), se refieran a las prospecciones en la Posada del Mesón siguiendo y profundizando en la galería visible y visitable en la actualidad del Teatro Romano.

Hay que recordar que el primer definitivo proyecto de ejecución del Teatro Romano de Cádiz contaba con un montante de más de 400.000 euros para las actuaciones concretas en la Posada del Mesón. Partida económica financiada por los fondos ITI que caducaban en este diciembre de 2023 que acabamos de dejar atrás.

Con todo, en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2024 se sigue contemplando una partida de 1 millón de euros para el Teatro Romano gaditano. Eso sí, tampoco se nos olvida que en este mismo documento pero de 2023 se había reservado una inversión de 2,1 millones de euros, en parte también financiados con los fondos ITI, que se han dejado pasar durante todo el pasado año pues en el coliseo de Balbo no se ha movido una piedra, que se sepa.

Y es que si hacemos la cuenta de inversiones y acciones prometidas, incluso reflejada en presupuestos, en el teatro más antiguo de Hispania y segundo de mayor tamaño, el resultado es desolador desde que en 2017 se anunciara un inversión millonaria de 5 millones de euros de fondos europeos.

Poquito hemos visto, aunque sería injusto no mencionar las últimas interesantes acciones que dieron con las primeras filas de la cavea, el frons pulpiti y el aditus. Pero la gran reordenación se frenó en julio de 2018 con la paralización de lla redacción del proyecto de ejecución cuando una de las cinco empresas que concurrieron al proceso presentó un recurso tras ser descartada en una primera criba. Entonces, el Tribunal Administrativo de Recursos de la Junta de Andalucía decidió suspender temporalmente el proceso de adjudicación del proyecto, como elemento de garantía y protección de la propia administración.

Y aunque finalmente se desestimó el recurso, la Consejería volvió a abrir el procedimiento, sacó de nuevo a licitación el proyecto básico, se adjudicó y se aprobó el proyecto definitivo, con alguna modificación, en marzo de 2022, la licitación de la obra no ha salido desde entonces. El Teatro Romano de Cádiz suma, de nuevo, dos años más de espera. Y nadie pone fecha definitiva al fin de este tedio.