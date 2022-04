Las obras del Teatro Romano de Cádiz ya tienen su proyecto de ejecución definitivo

El trabajoso, atropellado y lento calendario de la puesta en valor del Teatro de Cádiz avanza con un paso más. Y es que el proyecto de ejecución de las obras de adecuación del yacimiento, que vienen arrastrando desde 2018 en un erial de licitaciones, paralizaciones y redacciones de proyecto, ha sido aprobado "definitivamente por la Comisión de Patrimonio el pasado 28 de marzo", tal y como ha asegurado la delegada provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, que ha reconocido que en el periodo de subsanación se han realizado "algunas modificaciones" al proyecto inicial.

Esto significa que la ansiada licitación de las obras de la Posada del Mesón, donde se actuará en la primera fase de los trabajos que la integrarán en el Centro de Interpretación Theatrum Balbi, queda un poco más cerca. "Una vez que se ha aprobado por la Comisión de Patrimonio, porque se le hicieron una serie de modificaciones al proyecto para que se ajustara más a las necesidades de lo que es la obra de la Posada del Mesón, entrará, sino hoy, mañana o pasado, en la Oficina de Supervisión de la Junta y después se licitarán las obras".

Obras, como la propia Colombo ha recordado, "que tienen que estar acabadas antes de diciembre del año que viene" ya que el proyecto completo (Posada del Meson y yacimiento en sí) se sostienen con (454.000 euros) los fondos ITI procedentes de Europa que es la que marca la fecha tope, a riesgo de perder el dinero. "Vamos con los plazos muy apurados, porque ha sido un camino complicado, pero estamos en tiempo", confía la delegada que informa que el presupuesto inicial para esta primera fase (1.448.000 euros) se ha ido finalmente "a 2.120.000 euros" debido tanto "a las modificaciones" del plan inicial como "a la subida de precios, que todo sabemos, de los materiales".

Sin cafetería-mirador

El proyecto de ejecución de las obras de adecuación y puesta en valor del Teatro Romano de Cádiz, presentado por la UTE que fusiona los estudios de Francisco Reina y Tomás Carranza y Javier Montero el 15 de octubre de 2021, ha sufrido una serie de modificaciones "ya que no se adecuaba exactamente a las necesidades que tenemos en el centro", ha explicado el director del yacimiento del Barrio del Pópulo, Francisco Alarcón.

"Nosotros elaboramos un programa de necesidades que teníamos en el centro que, en un principio no se habían establecido, ya que la propuesta que había hecho el equipo arquitectónico no se adecuaba exactamente a estas necesidades. De esta forma, la cafetería es una de las cosas que se han suprimido", ha avanzado Alarcón sobre la posibilidad de integrar en el centro de interpretación una cafetería-mirador.

"Estamos en un entorno hostelero, en un radio de unos 300 metros desde la puerta de la Posada del Mesón, y teniendo en cuenta que más de la mitad de esa circunferencia está en el mar, tenemos cerca de 100 establecimientos de hostelería entre bares, restaurantes y cafeterías. Convertirnos en un competidor en nuestro entorno tampoco es una cosa que nos interesaba. Aparte, ese tipo de servicios, que salen a licitación pública, luego plantean muchos problemas en la gestión diaria del centro", ha argumentado el director del Teatro Romano.

Así, los usos que definitivamente se han adecuado dentro de la Posada del Mesón son un espacio para usos administrativos, "que no tenemos ahora mismo ubicados en el centro de interpretación por cuestiones de tamaño", la musealización de los restos arqueológicos que se habían encontrado en las últimas excavaciones y la adecuación en la azotea de una sala multiusos "que sirviera para organizar actos públicos como conferencias, presentaciones de libros, reuniones de cualquier tipo y que, a la vez, sirviera para hacer talleres con escolares y que pueda acoger alguna muestra museográfica", ha definido.

Una imagen uniforme del graderío

Toda vez que concluya la integración de la Posada del Mesón en el centro de interpretación Theatrum Balbi, el proyecto de ejecución contempla una segunda fase donde lo que prevé es la consolidación de toda la parte exterior del yacimiento. Una actuación que, realmente, tiene dos objetivos, uno de conservación pero, también, otro estético.

"En el yacimiento se han hecho trabajos de consolidación a medida que se ha ido excavando pero con un simple vistazo a los restos del graderío se puede apreciar que han sido intervenciones con distintos criterios y realizadas con distintos materiales. Así, esta futura intervención de conjunto llegará para dar uniformidad a la imagen del graderío, suprimiendo ese muestrario de intervenciones distintas que ahora mismo tenemos, y que, evidentemente, va a consolidar los restos del Teatro y va a mejorar su conservación", ha analizado Francisco Alardón.

Sin excavaciones

El director del Teatro Romano de Cádiz descarta "ahora mismo" continuar con nuevas campañas arqueológicas en el yacimiento más antiguo (siglo I a. n. e.) y el segundo en tamaño (120 metro de diámetro) de la península ibérica de los que se conservan.

"Ahora mismo la única posibilidad de excavación que tenemos es en el subsuelo de la Posada del Mesón, cuya área amplia es el patio, pero lo único que tendríamos para sacar son restos de gradas, es decir, lo mismo que ya tenemos fuera", ha reflexionado Alarcón que no considera "necesario" realizar trabajos en este sentido. "Se queda como un reducto arqueológico que, en futuras investigaciones, con mejores medios y con mejores técnicas, seguro que va a aportar mucha más información de la que nosotros podamos sacar ahora mismo", ha apostado.

Lo que sí resultaría novedoso es llegar a la misteriosa escena del coliseo de Lucio Cornelio Balbo el Menor "pero nos queda fuera del edificio, ya afectaría al propio barrio del Pópulo", razona el experto que confía en el transcurso del tiempo y los avances en las técnicas de excavación. "En las jornadas con la que celebramos los 40 años del Teatro Romano le pregunté a algunos de los arqueólogos que habían estado excavando aquí entonces si ellos pensaron en algún momento que hoy día el Teatro Romano iba a estar como está. Efectivamente, me dijeron que no. Así que no sabemos dentro de 40 años lo que se habrá podido avanzar en nuestro conocimiento del Teatro, si lo supiéramos, seguramente, nos veríamos muy sorprendidos", ha valorado..