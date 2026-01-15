La Junta niega "rotundamente" que esté en conversaciones con el Ayuntamiento de Cádiz sobre la Ciudad de la Justicia

El proyecto de la Ciudad de la Justicia es inamovible. Lo que contempla la operación que explicó el consejero en el mes de mayo de 2025 y que posteriormente se ha ido repitiendo en sucesivas convocatorias y comprobando en la tramitación que ha ido avanzando seguirá así sin cambio alguno. Así lo han vuelto a aseverar fuentes de la Consejería de Justicia, que han querido frenar en seco cualquier pequeña desviación que merodee alrededor del proyecto. Hasta tal punto, que desde la Consejería se ha desmentido al alcalde de Cádiz, Bruno García (del mismo PP que el gobierno andaluz), que el martes desvelaba que se estaban produciendo conversaciones con la Junta para la posibilidad de que algunos de los espacios que en un primer momento no necesitará la Ciudad de la Justicia sean utilizados por la ciudad para otros usos.

Fuentes de la Consejería de Justicia han negado "rotundamente que estemos en conversaciones para ceder ningún espacio". Es más, aseguran que por parte del Ayuntamiento de Cádiz "nadie nos ha planteado la cesión" de ningún espacio. Y más aún, aseveran igualmente con rotundidad que en caso de que llegara esa petición "no se lo vamos a ceder".

Con estas aplastantes afirmaciones quiere la Junta de Andalucía dejar claro que el proyecto de Ciudad de la Justicia se va a ejecutar al 100% como está actualmente contemplado. De hecho, desde la administración autonómica se recuerda que después de la Fase 0 de las obras que se inició el diciembre para la preparación del terreno y otras pequeñas intervenciones, este mismo mes de enero está previsto que se inicie la licitación de las obras de consolidación de esas edificaciones que en un primer momento no necesitará la Ciudad de la Justicia pero que sí se contemplan para un futuro.

Se trata, en concreto, de las Casas de los Ingenieros, esos dos edificios prácticamente idénticos en los que en la denominada Fase 1 se van a invertir 893.000 euros para asegurar la estabilidad de ambas construcciones, garantizando así que cuando comience la construcción del edificio de nueva planta no haya problemas estructurales en estas casas. Trabajos estos a los que se sumará, a finales de este año, la rehabilitación de las algo más de dos naves que tiene adjudicada la Ciudad de la Justicia, en un proyecto que alcanza los 13,2 millones de euros.

Son estas construcciones las que en una fase inicial no necesita la Ciudad de la Justicia, que concentrará todos los servicios, salas y equipamientos necesarios en ese gran edificio de nueva construcción que sumará 9 plantas en altura, además de la baja y la planta sótano, con un total de 20.800 metros cuadrados. Ya ha confirmado la Junta en anteriores ocasiones que parte de las naves y las dos Casas de Ingenieros no serán necesarias en un primer momento, lo que abría la puerta a que fueran espacios a los que se les dieran otros usos por parte de la ciudad. Algo que el alcalde dijo el martes que ya estaba en conversaciones entre las dos administraciones (en una fase muy inicial y con unas vistas a medio o largo plazo, precisó Bruno García) y que ahora niega categóricamente la Consejería de Justicia.

"Ese espacio lo necesitamos para el crecimiento futuro de la Ciudad de la Justicia", insisten en la Consejería, donde hay un convencimiento de que aunque en un primer momento no se necesiten, sí terminarán siendo útiles para el crecimiento que se le supone al equipamiento judicial en próximos años. De hecho, el proyecto contempla qué servicios y dependencias concretas irán en esos edificios.

En concreto, conviene recordar que en las Casas de Ingenieros está prevista la implantación del Servicio Común General (Junta Electoral), el Decanato, la Coordinación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la biblioteca (en la denominada Casa Norte). Así como la Gerencia de la sede judicial, las mutualidades, los traductores y peritos y los sindicatos (en la Casa Sur, que suma 935 metros cuadrados). Por su parte, en las naves se dispondrán un gran archivo judicial de Andalucía (en la nave 4 y un tercio de la 5 que corresponde a la Ciudad de la Justicia) y un gran salón de actos preparado para albergar macrocausas judiciales además de una sala de bodas (en la nave 3).

Al mismo tiempo, el proyecto de la Junta contempla que la rehabilitación de las Casas de Ingenieros (que es una obra mucho más a fondo e integral que la simple consolidación que se licitará este mes) no se ejecute hasta que "se necesite ampliar espacios", teniendo un presupuesto de 5,3 millones de euros. "Ese espacio lo vamos a necesitar para utilizarlo", insisten desde Justicia, que han querido zanjar así cualquier duda o posibilidad que deje fuera de la Ciudad de la Justicia un solo metro cuadrado de los contemplados en el proyecto que inició su tramitación formal el pasado mes de mayo y que puso su primera piedra en diciembre. "No hemos movido una coma ni un ápice del proyecto que presentamos. Seguimos completamente adelante con el proyecto", aseguran de manera tajante.

Críticas al PSOE

En buena medida, esta reacción de la Consejería de Justicia se produce tras las críticas del PSOE, que aseguraba que el alcalde había anunciado "que sobra espacio y que negocia recuperar parte de ese suelo que hace menos de tres años era calificado de irrenunciable" y que criticaba a la vez a la Junta por, supuestamente, haber "decidido renunciar a ese suelo". Cosas que no se han producido.

En el mensaje del PSOE también hacía referencia su portavoz en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, al acuerdo entre Ayuntamiento y Junta del año 2022, que según él sirvió para "la cesión de metros adicionales para desbloquear el proyecto, que se formalizó 2023, ampliando la superficie cedida". Ante esta afirmación ha querido puntualizar la Consejería de Justicia que ese acuerdo "no fue para pedir más suelo, sino para aumentar la edificabilidad, que es distinto".