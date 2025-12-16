Los dos edificios en el aire de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz

El proyecto de Ciudad de la Justicia para Cádiz que este 15 de diciembre ha echado a andar con la simbólica puesta de la primera piedra no ha terminado de resolver varios interrogantes. Uno de ellos, ya avanzado días atrás por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, es el uso que tendrán -o no- los dos edificios gemelos que son conocidos como Casas de Ingenieros.

Según el plan diseñado por la Junta de Andalucía para hacer realidad la Ciudad de la Justicia, las Casas de los Ingenieros serán objeto en la fase 1 de unas obras de consolidación que tendrán un presupuesto de 893.000 euros y un período de ejecución de 8 meses, siendo la previsión que salgan a licitación en enero de 2026 para empezar las obras en junio de ese año y finalizarlas en febrero de 2027. En este tiempo y con ese importe, se va a proceder a la limpieza y eliminación de plagas, a la consolidación estructural de los dos edificios, a la restitución de la estanqueidad y la seguridad, el tapiado de los huecos exteriores, y las actuaciones que se consideren imprescindibles "para el buen mantenimiento y conservación de los inmuebles".

Pero esta intervención no permitirá el uso de los edificios. Para ello reserva la Junta la quinta y última fase de la hoja de ruta que se ha marcado hasta marzo de 2030. Así, el proyecto de rehabilitación que necesita estas Casa de Ingenieros, y que se ha presupuestado en 5,3 millones de euros, queda en el aire para ejecutarse "cuando se necesite ampliar espacios". Es decir, que por ahora no será objeto del proyecto 2025-2030 que se ha puesto en marcha este 15 de diciembre, dejando su ejecución para las posibles necesidades que en los próximos años se puedan detectar de ocupar esos dos edificios.

Este planteamiento contrasta con el que lanzara Nieto en una de sus anteriores visitas a Cádiz para presentar la Ciudad de la Justicia diseñada en los antiguos depósitos de tabaco. En el mes de mayo, concretamente, el consejero detallaba que en una de esas casas, la Norte, que suma 963 metros cuadrados de superficie edificada, se habilitarían el Servicio Común General (Junta Electoral), el Decanato, la Coordinación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la biblioteca; mientras que en el otro edificio, la Casa Sur, de 935 metros cuadrados, tendrían sus dependencias la Gerencia de la sede judicial, las mutualidades, los traductores y peritos y los sindicatos.

Este arreglo futurible de los dos edificios se une a la rehabilitación para un primer período sin uso de una de las antiguas naves tabaqueras, la última, colindante con la calle Girasol. Para esta nave se han diseñado hasta nueve espacios separados de diferente superficie cada uno destinados a la "previsión de crecimiento del Archivo" judicial de la Justicia andaluza que reunirá Cádiz en el futuro. Ya que en un primer momento el archivo se emplazará en la mitad de la nave paralela, dejando otros dos grandes espacios para posible crecimiento de archivo en la mitad de la nave longitudinal que colinda con las promociones de viviendas de ABU y de Procasa junto a la Avenida de la Sanidad Pública.

Es decir, que ese edificio que nace con miras a dar capacidad al futurible crecimiento de la actividad judicial en Cádiz tiene en una de esas antiguas naves tabaqueras y en los dos edificios de Ingenieros espacios que en un primer momento no van a ser utilizados, a tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía.

El aparcamiento, también a la espera de resolución

A estos interrogantes se une el del aparcamiento que presumiblemente necesita un equipamiento como el de la Ciudad de la Justicia. Ya ha dicho en varias ocasiones el consejero que en este punto se está trabajando de la mano del Ayuntamiento, con el objetivo de determinar si es necesario o no construir un aparcamiento bajo el espacio donde se levantará la Ciudad de la Justicia, o si el suelo del futuro hospital puede ser el elegido para habilitar un nuevo subterráneo. O bien alguna otra posibilidad en la que supuestamente trabajan en el Ayuntamiento y en la Junta para definir esta cuestión de importancia que a día de hoy no está plasmada en el proyecto cuya ejecución ha comenzado, y que tampoco está presupuestada por parte de la administración andaluza.