Óscar Torres (PSOE) denuncia el “despropósito urbanístico” de la Ciudad de la Justicia

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado de “auténtico despropósito y falta de rigor técnico y político” las recientes informaciones sobre las conversaciones entre el alcalde, Bruno García, y la Junta de Andalucía para que el consistorio recupere parte del suelo de los antiguos Depósitos de Tabaco destinados a la Ciudad de la Justicia.

Para Torres, este cambio de planes es la prueba definitiva de la “nefasta planificación” y la falta de respeto a la ciudad por parte del Partido Popular. El portavoz socialista ha desglosado la cronología de los hechos que deja en evidencia a la administración autonómica: en el año 2022 la Junta de Andalucía rechazó el planteamiento inicial alegando que el espacio cedido era insuficiente para agrupar todas las sedes judiciales. Tras meses de bloqueo, el Ayuntamiento y la Junta acordaron la cesión de metros adicionales para "desbloquear" el proyecto, que se formalizó 2023, ampliando la superficie cedida. “Y ahora, el alcalde anuncia que sobra espacio y que negocia recuperar parte de ese suelo que hace menos de tres años era calificado de irrenunciable”, ha advertido Torres.

El portavoz del PSOE ha señalado la falta de seriedad del análisis de necesidades de la administración de Moreno Bonilla. “Si ahora no necesitan ese suelo, es que el diseño inicial se hizo sin el más mínimo rigor. Es alarmante que jueguen así con el urbanismo de Cádiz”, ha señalado Torres. Además, ha hecho hincapié sobre el futuro: “¿Qué pasará si en unos años la Ciudad de la Justicia necesita crecer? ¿Tendremos que volver a buscar parches porque hoy han decidido renunciar a suelo por pura improvisación?”.

“Bruno García actúa más como un comercial inmobiliario de Juanma Moreno que como el alcalde de Cádiz. Cada vez que la Junta incumple sus plazos, el alcalde se inventa un titular para desviar la atención. Esta es una nueva cortina de humo para que no se hable de lo único importante: que la Ciudad de la Justicia sigue siendo un solar vacío mientras el PP sigue enredado en trámites que ellos mismos generan”, ha aseverado Óscar Torres.

Por último, Torres ha lamentado que esta falta de diligencia se extienda a todo el entorno de los Depósitos de Tabaco. El portavoz socialista ha criticado que el alcalde, tras visitar la Fase II de la obra de rehabilitación de los espacios que son propiedad municipal, haya reconocido que los trabajos van con lentitud y que se verá obligado a pedir una prórroga, “una absoluta falta de gestión que le supondrán a las arcas municipales un gasto de 3,5 millones de euros”. Sin olvidar que la fase I de los depósitos, que albergan un centro de innovación social, tendrían que haber abierto sus puertas en septiembre del 2025, y la previsión es que todavía tarde dos meses más en estar disponible para la ciudadanía.