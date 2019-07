La junta directiva de Afanas Cádiz cuenta con el respaldo de los socios, padres y tutores de los usuarios

La junta directiva de Afanas Cádiz anuncia que cuenta “con el respaldo de los socios, padres y tutores de los usurarios, que son a los que pertenece Afanas Cádiz”, tras reunirse en una asamblea celebrada este jueves; y asegura que todos ellos están “informados periódicamente del estado de la asociación”. Contesta así al manifiesto realizado por el comité de empresa de Afanas Cádiz, que convocó una concentración el mismo jueves para protestar por la gestión de la junta directiva, presidida por José Javier Díaz.

En un comunicado, la junta directiva sostiene que desde que se hizo cargo de la entidad, “ha trabajado con transparencia, honradez y control del gasto por el bienestar de nuestros familiares, por el cumplimiento del convenio colectivo y por el pago puntual de los salarios y seguridad social de los trabajadores y el cumplimiento escrupuloso de la normativa laboral y social”.

Señala que “una situación económica heredada y una rémora de supuestos derechos adquiridos que tienen los trabajadores hacen muy complicado la viabilidad económica de Afanas Cádiz”. E indica que desde principios de 2018 se ha informado al comité de empresa sobre la ajustada situación económica y se le planteó un plan de viabilidad –algo que negaban los representantes de los trabajadores–, que fue rechazado en una asamblea de trabajadores celebrada en mayo de 2019.

Detalla que la entidad se ha puesto al día en el pago de los proveedores, después de seis años se paga conjuntamente la nómina y la paga extraordinaria de julio, y se ha podido invertir en las instalaciones, “todo ello sin menoscabar en absoluto los derechos de los trabajadores”.

También informa que el convenio colectivo recoge que “es responsabilidad de la empresa la organización del trabajo, por lo que siempre los recursos humanos los ha gestionado dentro de la legalidad, si bien, como no puede ser de otra manera, intentando organizarlos de manera racional”.

La junta directiva asegura que no es cierto que no haya querido negociar, “sino que parte de los trabajadores no están dispuestos a ceder en nada” y afirma que esta postura “contraria a la buena fe negocial” no deja otra alternativa a la directiva que “ejercer su obligación de organizar la gestión, dentro de la legalidad, de la forma que beneficie a nuestros usuarios, que, en definitiva, es la razón de ser de nuestra asociación”.

Asimismo, hace referencia a unos “supuestos derechos adquiridos” por los trabajadores, como unos pluses por cumplir el horario de trabajo que se establecieron en un acuerdo colectivo ya derogado, estando fuera de convenio; tener incentivos por encima de convenio; la subida de categoría a siete trabajadores por encima de lo exigido por la Junta de Andalucía, en detrimento de otros trabajadores; unidades con trabajadores por encima de la ratio; vacaciones por encima de convenio (65 días) o jornada laboral inferior a convenio.

Desde la junta directiva afirman que seguirán tendiendo la mano al comité de empresa, si está dispuesto a negociar, y agradecen “a los trabajadores que siguen mostrando su apoyo y a los socios por su reconocimiento y respaldo mostrado en la asamblea del pasado jueves 11 de julio”.