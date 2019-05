El juez archiva la causa contra el dueño del bar Grimaldi

El auto judicial especifica que “las tortillas fueron hechas con mucho tiempo de antelación a su venta ” en un local con “ deficiencias higiénico sanitarias que incumplían una serie de normas administrativas”. Así, “las condiciones de higiene y limpieza de la cocina no eran adecuadas ni existían condiciones de almacenamiento para productos apropiadas”.

El procedimiento judicial sigue adelante con la única imputación del cocinero , en cuanto el juez entiende que “las causas más relevantes” que dieron lugar al brote fueron “la manipulación incorrecta de los huevos por parte de éste, con incumplimientos de las medidas higiénicas , y la no adecuada conservación de las tortillas una vez elaboradas, lo que originó la puesta en el mercado de un producto perjudicial y nocivo para la salud”.

El granjero

La granja que suministró huevos al bar Grimaldi fue sometida a una inspección, durante la cual se detectaron partidas contaminadas de salmonela. Y es que el dueño de la explotación avícola no había realizado los preceptivos autocontroles en los plazos fijados por las normativas alimentarias (razón por la que se le instruyó un expediente sancionador que acabó con una infracción leve).

Pese a la presencia de esta bacteria en los huevos de la granja, el juez no ha apreciado “indicios suficientes” para continuar las actuaciones contra el granjero al considerar que “la causa de la intoxicación masiva no fue el hecho de que los huevos salieran de la granja con salmonela”, sino la mala praxis del cocinero.

López Marchena entiende que el propietario de la explotación no realizó los referidos autocontroles “por desinformación”, no por “dejadez o negligencia”. El magistrado apunta también que “las condiciones de la granja eran buenas” y que “todos los responsables de otros establecimientos en los que se vendieron huevos de la citada granja no sufrieron las consecuencias del brote”.

Completada la investigación, el juez instructor ha dado traslado a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.