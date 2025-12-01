José Blas Fernández: "Este siglo de historia nos convierte en un cuerpo profesional imprescindible"

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, subrayó que el acto celebrado en la Audiencia Provincial no solo pone fin a la celebración anual del patrón San José Artesano, sino que marca la culminación de un hito extraordinario: el Centenario de la profesión de Graduado Social, conmemorado a lo largo de todo 2025. Recordó que hace cien años se sembró la semilla de una profesión profundamente vinculada al mundo del trabajo, la justicia social y la defensa de los derechos de las personas. "Este siglo de historia —afirmó— nos ha convertido en un cuerpo profesional imprescindible, nacido para servir y para combatir las injusticias en cada etapa de la vida social y laboral de nuestro país".

El presidente evocó los orígenes de las antiguas Escuelas Sociales de 1925, el espíritu de quienes las impulsaron y la dignidad de las generaciones que se formaron en ellas. Recuperó la memoria de profesores, alumnos, decanos, colegiados y responsables institucionales que consolidaron, década a década, un título que nunca ha renunciado a sus raíces. "Hemos recorrido un camino en el que jamás faltó la constancia, el esfuerzo ni la lealtad a un ideal común. Hemos sido —y seguimos siendo— la profesión que, de no existir, habría que inventar. Este centenario no es una efeméride: es una reafirmación de nuestra identidad, de nuestro valor jurídico y social, y de la vigencia plena de un oficio que nació para proteger y para construir".

Finalmente, José Blas Fernández animó a las nuevas generaciones a asumir el legado recibido y a proyectarlo hacia el nuevo siglo profesional que se abre ante los Graduados Sociales. Recordó que este 2025 ha sido un año de reconocimiento, de memoria y de gratitud, pero también de mirada larga hacia el futuro. "Entramos en los próximos cien años con el mismo metal con el que empezamos el primero —dijo—. Y por mucho que cambie el mundo del trabajo, nuestra vocación, nuestro compromiso y nuestra capacidad de servir seguirán intactos. Que nunca se olviden nuestras raíces, ni la fuerza colectiva que hemos demostrado como cuerpo profesional al cumplir este siglo de oro".