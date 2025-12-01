José Blas Fernández: "Este siglo de historia nos convierte en un cuerpo profesional imprescindible"
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebra el hito que supone que la profesión haya cumplido un siglo
Los Graduados Sociales cierran los actos por el centenario de la profesión
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, subrayó que el acto celebrado en la Audiencia Provincial no solo pone fin a la celebración anual del patrón San José Artesano, sino que marca la culminación de un hito extraordinario: el Centenario de la profesión de Graduado Social, conmemorado a lo largo de todo 2025. Recordó que hace cien años se sembró la semilla de una profesión profundamente vinculada al mundo del trabajo, la justicia social y la defensa de los derechos de las personas. "Este siglo de historia —afirmó— nos ha convertido en un cuerpo profesional imprescindible, nacido para servir y para combatir las injusticias en cada etapa de la vida social y laboral de nuestro país".
El presidente evocó los orígenes de las antiguas Escuelas Sociales de 1925, el espíritu de quienes las impulsaron y la dignidad de las generaciones que se formaron en ellas. Recuperó la memoria de profesores, alumnos, decanos, colegiados y responsables institucionales que consolidaron, década a década, un título que nunca ha renunciado a sus raíces. "Hemos recorrido un camino en el que jamás faltó la constancia, el esfuerzo ni la lealtad a un ideal común. Hemos sido —y seguimos siendo— la profesión que, de no existir, habría que inventar. Este centenario no es una efeméride: es una reafirmación de nuestra identidad, de nuestro valor jurídico y social, y de la vigencia plena de un oficio que nació para proteger y para construir".
Finalmente, José Blas Fernández animó a las nuevas generaciones a asumir el legado recibido y a proyectarlo hacia el nuevo siglo profesional que se abre ante los Graduados Sociales. Recordó que este 2025 ha sido un año de reconocimiento, de memoria y de gratitud, pero también de mirada larga hacia el futuro. "Entramos en los próximos cien años con el mismo metal con el que empezamos el primero —dijo—. Y por mucho que cambie el mundo del trabajo, nuestra vocación, nuestro compromiso y nuestra capacidad de servir seguirán intactos. Que nunca se olviden nuestras raíces, ni la fuerza colectiva que hemos demostrado como cuerpo profesional al cumplir este siglo de oro".
