Los jardineros de Cádiz rechazan reunirse con el alcalde: "¿Ahora cree en el diálogo?"

No habrá reunión del alcalde de Cádiz con el comité de empresa de Parques y Jardines. El diálogo con los trabajadores al que apelaba Bruno García este viernes no se va a producir, porque la invitación a sentarse en una mesa ha sido rechazada por la plantilla de este servicio municipal, en pie de guerra desde hace días por un protocolo que dicen se viene aplicando desde julio de 2024 y que les obliga a levantar de las zonas verdes a las personas sin hogar a diario para limpiar los jardines y retirar todas las pertenencias de estas personas.

"¿Ahora cree en el diálogo?", preguntan los trabajadores, que lamentan que no fuera hasta el viernes cuando el alcalde descubriera "al parecer y de forma repentina la importancia del diálogo, llegando a declarar (en rueda de prensa, como siempre) que quiere sentarse con los trabajadores de jardines para intentar conocer de primera mano qué está ocurriendo".

Reconocen desde el comité que fue minutos antes de la rueda de prensa del viernes cuando "la concejala de jardines" (Loli Pavón) los llamara para agendar esa reunión, que ha sido rechazada al entender los trabajadores "que si el alcalde quería hablar con nosotros, debería haberlo hecho antes de negar la existencia del protocolo, como hizo a primeros de febrero, o de hacernos pasar por mentirosos afirmando que el protocolo se venía aplicando desde 2020". "A estas alturas del conflicto, y por lo que respecta al personal de jardines, más que conversar con su representación legal, lo que el alcalde debe hacer es tomar decisiones y, en concreto, únicamente una muy sencilla: suprimir el protocolo que se viene practicando", añade el comité, que ha dado a conocer su decisión a través de un comunicado.

Del mismo modo, justifica la decisión de rechazar la reunión solicitada en que el comité "no tiene la menor intención de que se le utilice, como ya ocurriera recientemente con la APDHA, para aparentar ante los medios un entendimiento que no existe o presentar como pactadas medidas municipales emprendidas, en realidad, unilateralmente por ustedes". "Cuando tales formas de actuar se modifiquen y la actitud de ese equipo municipal sea realmente la de resolver los problemas y no la de justificar sus medidas, este comité de empresa no tendrá ningún problema en atender cuantas peticiones de reunión se le efectúen", aseguran.

Apuesta la plantilla de jardineros por "un diálogo real, sincero, discreto y efectivo desde el primer momento y no en las operaciones de imagen montadas artificiosamente por el alcalde y su entorno para desviar la atención de lo verdaderamente trascendente, que es acabar de una vez con el protocolo, y culpar siempre a otros de lo que sólo él tiene la obligación de corregir, como principal responsable municipal".

Y en contra de reuniones, "fotos y difusas promesas", el colectivo reivindica nuevamente "que la Policía deje de levantar a las personas sin hogar todas las mañanas para que dos trabajadores de jardines con monos blancos y mascarillas les retiren todo lo poco que tienen para subsistir".