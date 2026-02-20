El alcalde de Cádiz pide reunirse con los trabajadores de parques y jardines

Si fuera la clase de un colegio cualquiera, aunque a veces lo parece, el profesor estaría intentando descubrir si hay un alumno que ha hecho algo y miente al decir que él no ha sido, o si verdaderamente ese alumno no ha hecho nada y hay otros que aseguran que sí. Un lío similar a este ejemplo es el anda revoloteando el despacho del alcalde y el servicio de limpieza de parques y jardines en estos últimos días. Unos lo acusan a él y a su equipo de endurecer las medidas de desalojo de las personas sin hogar en las zonas verdes de la ciudad; y él insiste en asegurar que no se ha tomado ninguna decisión ni se ha dado ninguna instrucción al respecto, demostrando (hasta ahora, la única demostración con papeles) que el protocolo establecido es exactamente el mismo al que ya se aplicaba al menos desde el año 2020.

Este viernes ha vuelto Bruno García a referirse a esta cuestión, para insistir en lo que viene afirmando estos últimos días y en lo que siguen negando otros. Y ha sido hoy cuando el alcalde ha anunciado que quiere sentarse con los trabajadores de Parques y Jardines, que son los que han denunciado que la forma de actuar ha cambiado desde julio de 2024, para intentar conocer de primera mano qué esta ocurriendo y por qué, si es que está ocurriendo algo distinto a lo que ya pasaba antes de esa fecha en la que insisten los representantes de la plantilla de trabajadores.

Ha señalado García que el equipo de gobierno no tiene ninguna denuncia formal de que se esté haciendo ese hostigamiento del que habla el comité, Derechos Humanos y parte de la oposición municipal. "A nosotros no nos han dicho nada, lo han denunciado a los medios de comunicación", ha deslizado durante la comparecencia ante los medios de comunicación en la que, inevitablemente, ha salido este asunto. "Pero como yo creo en el diálogo, me quiero sentar con ellos y que me cuenten", ha añadido el alcalde.

Es más, ha querido Bruno García mostrar un público "rechazo a cualquier hostigamiento dirigido hacia una persona sin hogar", intentando así por otra vía lograr que sea exculpado de cualquier responsabilidad en ese trato vejatorio que denuncian algunos y que el alcalde insiste en que no es consecuencia de ninguna decisión del equipo de gobierno. Y si el problema es el protocolo en cuestión, insiste en que fue creado por el anterior alcalde, Kichi. "¿Por qué es vergonzoso cuando lo hace el PP y no cuando lo hace AIG?", se pregunta.

Ha llegado a la conclusión García de que hay "un interés político" detrás de esta polémica que se ha originado y que va a derivar en una comisión de investigación que se aprobará el próximo jueves en el Pleno. "Nos acusan de algo que hacían ellos", insiste el alcalde, que también ha avanzado que volverá a citar a la asociación Pro Derechos Humanos para intercambiar opiniones sobre esta realidad del sinhogarismo.

Y hablando de realidades y de personas sin hogar, para el alcalde la única realidad objetiva es que el Ayuntamiento de Cádiz tiene actualmente más medios y mejores que los que tenía en 2023, cuando él llegó a la Alcaldía. Fruto de ello, asegura que cada noche duermen bajo techo "alrededor de 97 personas sin hogar". "Eso no ha pasado nunca en esta ciudad", asevera respecto a esta cifra. 37 de ellos lo hicieron esta última noche en el centro Fermín Salvochea, que sigue quedando abierto las 24 horas por ahora de manera indefinida.

En esas cifras no está el albergue municipal, que sigue cerrado por su reforma integral aunque ha vuelto a precisar el alcalde, como ya ha explicado en tantas ocasiones anteriores, que esas plazas están habilitadas en los alojamientos construidos en la calle Setenil de las Bodegas, por lo que el servicio de albergue a 22 usuarios no se ha perdido en todos estos meses. En cualquier caso, ha informado que actualmente se está instalando ya la cocina del albergue de Macías Rete, estando previsto en los próximos días que llegue y se instale el mobiliario de las 22 plazas disponibles y del resto de dependencias de este edificio municipal. Lo que se traduce en que su reapertura, que sí acumula bastante retraso respecto a las previsiones, está algo más cercana.

Con todo ello, y recordando otras medidas adoptadas en estos meses respecto a las personas sin hogar, ha insistido el alcalde en desmarcarse de esas acusaciones que está recibiendo, "porque están intentando dibujar un perfil que no es el nuestro". "Yo no he dado ninguna instrucción en ningún caso, no lo he hecho. Y nadie lo puede demostrar porque no lo he hecho", ha vuelto a insistir, llamando la atención que "el que me está acusando a mí de dar una orden sí la ha dado, y me pide explicaciones a mí por algo que yo no he hecho y él sí". "Es el mundo al revés", ha concluido.