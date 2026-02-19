Los jardineros de Cádiz insisten en que el "protocolo de la vergüenza" contra personas sin hogar solo se aplica con el Gobierno de Bruno García (PP)

Una persona sin hogar descansa junto a sus pertenencias en un banco al lado de una zona verde de Cádiz.

El "protocolo de la vergüenza" contra personas sin hogar en parques y jardines, a través del que la empresa encargada del mantenimiento y limpieza de estas zonas obliga a sus trabajadores a colaborar en su desalojo y a tirar sus pertenencias se viene aplicando solo desde julio de 2024, insisten desde el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz. Así lo reafirman mediante un comunicado después de una información publicada por este periódico en la que se revelan unos documentos que demuestran que ya en 2020 hubo unas instrucciones por escrito sobre cómo actuar en estos casos dada y firmada nada menos que por el anterior alcalde, José María González, Kichi.

El comunicado de los representantes de los trabajadores dice así:

"A pesar del ingente esfuerzo documentalista realizado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y su fiel escudero en materia de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, por intentar hacer creer a la opinión pública que el protocolo para expulsar a las personas sin hogar de los jardines de Cádiz no es una creación suya, sino una práctica heredada de anteriores equipos consistoriales, desde el Comité de Empresa de UTE Infraestructura Verde Cádiz (configurado por trabajadores/as que llevamos prestando servicios en los jardines públicos de Cádiz desde hace más de 30 años) volvemos a manifestar públicamente y por enésima vez lo que sigue:

Primero. Que el protocolo concreto que se describía en nuestra denuncia pública del pasado 31 de enero (esto es, dos operarios diarios, con recorrido específico, intervención policial y retirada masiva de objetos de las personas sin hogar) únicamente comenzó a practicarse a partir del verano de 2024, concretamente desde el 10 de julio.

Segundo. Que, con anterioridad a dicha fecha, el personal de jardines de la ciudad de Cádiz no ha participado jamás en ningún protocolo de desalojo/limpieza de los asentamientos de las personas sin hogar.

Tercero. Que, hasta esa fecha, la limpieza de los jardines y zonas verdes donde se encontraban personas sin hogar se realizaba dentro del marco general de la limpieza y mantenimiento de cualquier jardín, sin un personal específico, sin necesidad de medios especiales de ningún tipo, sin retirada de materiales ni objetos personales de ninguna clase, con un respeto estricto por la presencia y dignidad de estos ciudadanos/as y, por supuesto, sin la presencia de cuerpo policial alguno.

Y cuarto. Que, por tanto, y con independencia de todos los escritos, borradores, proyectos, propuestas, peticiones o como quiera que se denomine a cualquier documento referido a esta materia, lo único cierto es que el desalojo diario y sistemático de las personas sin hogar de los jardines públicos de Cádiz mediante la imposición forzosa de dicha función al personal de jardines únicamente comenzó con el actual Equipo de Gobierno.

Por todo lo expuesto, este Comité de Empresa exige al equipo de gobierno municipal que deje de mentir y engañar a la opinión pública ya sea negando la existencia del protocolo (como hizo al principio) o admitiendo su existencia, pero atribuyendo a otros su autoría (como hace ahora), y que se centre, de una vez por todas, en el que actualmente (con cinco personas sin hogar muertas en menos de dos meses) debería ser su único y fundamental objetivo, esto es:

-Ayudar y paliar al máximo la situación de las personas sin hogar en nuestra ciudad, poniendo al efecto todos los medios que se reclaman desde las organizaciones sociales.

-Y, como pieza fundamental de esa tarea, suprimir, anular y dejar de practicar de forma inmediata cualquier tipo de protocolo de desalojo y retirada de los medios básicos de subsistencia a este colectivo de ciudadanos/as.

-Es de hipócritas y no de verdaderos responsables públicos estar todos los días intentando aparentar que se trabaja en pro de las personas sin hogar y acusando a otros de todos los males, cuando lo que se hace en realidad es seguir mandando todas las mañanas a la policía y al personal de jardines a desalojarles de los lugares donde se asientan y a retirarles todos sus objetos y medios básicos de subsistencia".