El alcalde de Cádiz anuncia un "rotundo sí" a la comisión de investigación que pide Adelante por el protocolo de personas sin hogar

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado hoy que el grupo municipal del Partido Popular apoyará con "un rotundo sí" la petición de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) de crear una comisión de investigación en torno al llamado 'protocolo de la vergüenza', el documento que marca las pautas de actuación con el colectivo de personas sin hogar que vive en las calles de Cádiz. García ha adelantado así el voto de su grupo, y por tanto, del equipo de gobierno, en el Pleno municipal del próximo jueves, 26 de febrero, en el que se presentará la iniciativa. García, eso sí, ha explicado que la comisión servirá para explicar por qué ese protocolo, según sus palabras, fue encargado por el anterior alcalde, José María González.

Ha sido durante su visita con los medios de comunicación a las instalaciones del antiguo cementerio de San José cuando Bruno García ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el tema: "Nuestra votación va a ser un rotundo sí a la comisión de investigación. Absolutamente; rotundo sí. Y para que nos expliquen un documento, que es la petición del alcalde, José María González Santos, para que diariamente limpien y actúen sobre esos lugares. Utilizando un protocolo que había pedido el alcalde anterior, elaborado por el equipo de Medio Ambiente, como pone el documento, a petición de Alcaldía. A petición de Alcaldía hacen el protocolo de ese que le llaman ellos de la vergüenza. La comisión es para esto".

García ha leído incluso algunos de los párrafos del origen de este polémico protocolo: "Habiéndose recibido quejas vecinales, con problemas de convivencia, discusiones, altercados, falta de higiene en partes de la ciudad, con motivo de la presencia de personas sin hogar, se hace necesario establecer las medidas necesarias con el fin de garantizar la normal convivencia y seguridad entre todas las personas con el establecimiento de dispositivos de vigilancia. De vigilancia, que es una cosa novedosa. Vigilancia y limpieza de estos lugares. A diario. Firmado por José María González Santo. Y van a tener que dar explicaciones sobre esto".

El alcalde ha particularizado la asunción de responsabilidades en el concejal Demetrio Quirós, a quien se le envía el documento según García; a la edil Rocío Díez, entonces responsable de Medio Ambiente, y a David de la Cruz, actual portavoz de adelante y por entonces, en palabras de Bruno García, la persona que "hacía los discursos al alcalde. Ya que tenía una persona para que le hiciera los discursos, pues no sabemos si este documento, que sí sabemos que lo firmó José María González, fue elaborado por esa persona".