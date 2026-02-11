Una investigación del hospital Puerta del Mar e INiBICA anticipa problemas respiratorios en bebés prematuros

Una investigación liderada por el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) identifica signos de alerta temprana que podrían transformar el cuidado pulmonar en bebés prematuros. Los hallazgos de este estudio internacional, publicados en la prestigiosa revista The Lancet Regional Health-Europe, con una contribución clave del hospital gaditano y el INiBICA, permiten anticipar problemas respiratorios graves meses antes de lo que era posible mediante ecografía.

Esta investigación coliderada por Almudena Alonso-Ojembarrena, facultativa de Neonatología del Puerta del Mar e investigadora del grupo CO20 del INiBICA, marca un avance en el abordaje de la displasia broncopulmonar (DBP). Los resultados, que acaban de ver la luz en la mencionada publicación internacional, ofrecen una capacidad de anticipación clínica sin precedentes, detectando riesgos respiratorios graves meses antes de lo habitual, demostrando que el daño pulmonar en bebés muy prematuros puede detectarse mediante ecografía solo diez días después del nacimiento. Este avance es clave para los bebés nacidos antes de la semana 30, quienes a menudo enfrentan secuelas crónicas en su salud y desarrollo debido a esta patología.

El estudio, denominado PATH-BPD, demuestra que la ecografía pulmonar puede revelar signos tempranos de daño ya en el décimo día de vida. Hasta ahora, los especialistas debían esperar generalmente varios meses para confirmar la gravedad de esta afección. “Esto significa que podemos identificar qué bebés tienen mayor riesgo en una fase muy temprana”, explica Alonso-Ojembarrena, quien asegura que “en lugar de esperar a que los problemas se manifiesten por completo, podemos empezar a actuar mucho antes; además, observamos los mismos resultados incluso utilizando diferentes criterios médicos para definir la enfermedad, lo que confirma la fiabilidad de estos hallazgos”.

La ecografía pulmonar es una técnica segura, indolora y que puede realizarse a pie de cama del bebé. Al monitorizar cómo se desplaza el aire a través de los pulmones, los clínicos pueden detectar cambios precoces en recién nacidos que, más adelante, desarrollarán dificultades respiratorias más severas.

Una herramienta más segura para guiar el tratamiento

El estudio ha realizado un seguimiento a 347 bebés prematuros atendidos en tres importantes centros neonatales europeos. Aquellos que posteriormente desarrollaron enfermedad pulmonar de moderada a grave ya mostraban una función pulmonar deficiente en sus primeros días de vida.

Estas señales tempranas podrían ayudar a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) a avanzar hacia una atención más personalizada. Los médicos podrán ajustar el soporte respiratorio y los tratamientos de forma más precoz y precisa, centrando los cuidados adicionales en los bebés con mayor riesgo y evitando intervenciones innecesarias en los demás.

Al identificar los problemas pulmonares antes y adaptar los cuidados en consecuencia, esta investigación tiene el potencial de mejorar la salud a largo plazo y la calidad de vida de miles de bebés prematuros y sus familias. “La información temprana permite tomar mejores decisiones y éstas pueden marcar una diferencia real para estos niños, no solo durante su estancia hospitalaria, sino a lo largo de toda su vida”, ha concluido la neonatóloga del hospital gaditano e investigadora del INiBICA.

La publicación de estos resultados en The Lancet Regional Health-Europe, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, subraya tanto la relevancia internacional del estudio como la de la investigación liderada desde Cádiz.