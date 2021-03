Un informe jurídico dice que no es legal ceder el Casino a la asociación Pozo de la Jara

Las pretensiones de la Asociación Pozo de la Jara, que aglutina a los empresarios del centro de negocios del Casino Gaditano, de convertirse en la gestora de este espacio ubicado en un edificio municipal han encallado de manera definitiva después de una serie de desencuentros.

Desde el Ayuntamiento se argumenta que a esta asociación se le había pedido que hasta el 28 de noviembre del pasado año se le diera un margen para poder encontrar una solución a los usos de este edificio y a la gestión del mismo, una vez que en abril presentaron su proyecto. En esa fecha se cumplía el primer año desde que no se renovara el convenio con la Zona Franca, que hasta ese momento había gestionado el Centro de Negocios.

Desde el equipo de Gobierno se afirma que ese plazo no fue respetado por los emprendedores. Primero porque para el proyecto de gestión que elaboraron no contaron con el Ayuntamiento, propietario del edificio, ni con el Casino Gaditano, que tiene los usos de algunas zonas. Y añaden que no sólo ocurrió eso, sino que además presentaron el mismo acompañado de un convenio a la Universidad de Cádiz y a la asociación de vecinos del Pópulo sin haberlo hecho tampoco con las dos instituciones citadas.

A pesar de ello, la situación se pudo normalizar pero en el pleno del mes de septiembre una propuesta de la oposición instaba al equipo de Gobierno a firmar un acuerdo de cesión con la Asociación Pozo de la Jara para que ésta se encargara de la autogestión de la tercera planta. Eso incluía el mantenimiento del espacio con actividad económica y con empleo; recaudar las rentas de los usuarios;pagar los gastos proporcionales ocasionados al Casino por el uso de la tercera planta; y pagar los gastos de funcionamiento.

Toda la oposición sacó ese punto adelante pero como desde el gobierno local no se hacía efectivo, la asociación presentó un escrito en el registro municipal en el que pedía que se ejecutara ese acuerdo plenario.

Sin embargo, desde la Secretaría Municipal se ha hecho un informe jurídico que, entre otras cuestiones, asegura que no se puede producir una cesión de este espacio y que, para ello, tendría que sacarse a concurso la gestión. Desde el propio equipo de Gobierno se dice que estaban por la labor de llevar a cabo una cogestión, en la que podría estar esta asociación y otros colectivos y para lo que no haría falta sacar a licitación el tema, pero en ningún caso una autogestión en la que el Ayuntamiento no pintara nada.

El informe de Secretaría tiene varios argumentos centrales. Una es que el punto aprobado en el pleno es sólo una propuesta de actuación dirigida a un órgano de gobierno municipal y que sólo entra dentro de las funciones de control y fiscalización que tiene la oposición.

Otro es que para que se pueda producir un convenio de cesión con una entidad privada, tal y como plantea la normativa, exige que haya dos requisitos: primero, que se trate de un bien patrimonial y el otro es que la entidad beneficiaria, en el caso de ser una entidad privada, se encuentre declarada de bien público.Sin embargo, a juicio de la Secretaría General del Ayuntamiento, el edificio del Casino Gaditano no está inscrito como un bien patrimonial sino demanial. Además, tampoco les consta que la asociación haya obtenido la declaración de interés público.

Desde el Ayuntamiento se considera que el proyecto presentado por la Asociación Pozo de la Jara era “jerarquizante en vez de hacerlo participativo cuando tenemos claro es que nosotros nunca íbamos a renunciar al control del espacio”.

La delegación de Patrimonio, que dirige Paco Cano, y la de Fomento, con Carlos Paradas, han ido pilotando el nuevo modelo que se le quiere dar. De momento en la Junta de Gobierno Local se aprobaron las normas de uso y de convivencia, a la vez que mantienen en la actualidad conversaciones con el Casino Gaditano, con el que tienen firmado un convenio hasta 2034 para el uso de algunos espacios. Asimismo, se quiere sacar en un plazo no muy largo de tiempo el pliego de limpieza del edificio y para el arreglo del ascensor, así como se está tratando de buscar financiación para acometer la rehabilitación del inmueble, que puede ascender a unos 600.000 euros.