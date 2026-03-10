Esta es la inesperada zona de Cádiz donde más se ha disparado el precio de la vivienda en una década

El precio de la vivienda en Cádiz ha iniciado 2026 sin la más mínima intención de tocar techo y, por el contrario, sí mantener la tendencia al alza que acumula ya más de una década. Todos los estudios que se publican de forma periódica, de la mano de los principales portales inmobiliarios y de la sociedad de tasadores, entre otros, reflejan estas subidas. Cádiz sigue estando entre las diez capitales españolas con el metro cuadrado más caro.

Reflejando los datos que acaba de publicar el portal Idealista, el mes de febrero ha terminado batiendo récord, con 3.109 euros el precio del metro cuadrado, con un incremento anual del 5%. Mantiene la diferencia con la capital sevillana, con un valor ésta de 2.737 euros, aunque alejándose respecto a Málaga, que soporta un mercado inmobiliario en continua alza y ya llega a 3.667 euros el metro cuadrado.

La subida de los precios afecta al conjunto de la ciudad, aunque en algunas de las zonas en las que se divide en este análisis inmobiliario, no se repite récord aun manteniendo las elevadas cifras.

Todo el frente del Paseo Marítimo es el más caro de Cádiz, sin competencia alguna. Tiende a estabilizarse por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado (4.074 en febrero) aunque ha bajado algo respecto al récord alcanzado en enero pasado, cuando se disparó hasta los 4.216 euros. En el otro extremo está Mentidero-Teatro Falla-Alameda, con un valor de 2.724 euros. El resto ronda los 3.000 euros salvo el área comprendida entre Ayuntamiento y Catedral que, según los datos que maneja Idealista, llega a 3.042 euros, y sobre todo la zona de San José-Varela, con un holgado coste de 3.527 euros.

Tendencia al alza tras pasadas crisis

Tras la crisis inmobiliaria que se inició en 2008 y la financiera que llegó apenas unos años más tarde, el coste de la vivienda en Cádiz, tanto de nueva planta como de segunda mano, ha mantenido una tendencia al alza. La estabilización de los precios, y más la bajada de los mismos, no llega debido, fundamentalmente a la ausencia de una oferta adecuada en número respecto a la demanda existente. Volvemos, como siempre, a la falta de suelo en Cádiz y a la ralentización que se acumula en proyectos públicos que podrían ayudar a contener los precios.

Si cada año se nota el coste de la vivienda en la ciudad, el impacto es aún más grandes si hacemos una comparativa entre el precio del metro cuadrado en febrero de 2026 comparación con febrero de 2016, apenas diez años de diferencia.

Para calibrar el espectacular aumento que se ha experimentado en este corto periodo de tiempo, hay que tener en cuenta que en esta década el IPC en la provincia de Cádiz subió en un 28%. Este indicador se queda corto con la subida del coste del metro cuadrado residencial, que se eleva entre 20216 y 2026 un 60,58%, al pasar de 1.936 euros a los 3.109 euros actuales.

No hay una zona en la capital gaditana que no se relaje, pues todas crecen por encima del 50%. La que menos, que es un decir, es el área comprendida por Mentidero, Teatro Falla y Alameda, con un aumento del 50,99%, al pasar de 1.804 a 2.724. Pero donde el valor del metro cuadrado crece más es el La Paz-Segunda Aguada-Loreto, que comprende algunos barrios con mayores necesidades sociales de la ciudad. Aquí se ha pasado de 1.600 euros a 2.984, lo que significa un crecimiento del 86,5%. Hace diez años esta zona de la ciudad, según Idealista, era la que ofrecía los valores más bajos; diez años más tarde, tiene a tres áreas de la capital por debajo (Centro Histórico-Plaza de España; La Caleta-La Viña y Mentidero-Teatro Falla-Alameda).

Las mayores subidas en una década

En este mismo periodo de tiempo llama igualmente la atención tren territorios que subidas del entorno del 75%: San José-Varela, donde se llega al 76,08% y La Caleta-La Viña, con un aumento del 74.63%. Esta zona del casco antiguo ha experimentado un notable incremento de los precios en los dos o tres últimos años, tanto en segunda mano, nueva planta y también alquiler. Es un barrio que ha sufrido también una importante presión proveniente de las viviendas y, sobre todo, los apartamentos turísticos. También sobresale Ayuntamiento-Catedral, con un aumento del 78,73%.

La zona más cara era y sigue siendo toda la playa, con un aumento del 64,67% al pasar de los 2.474 euros a los 4.074.

Pendiente de que salgan adelante nuevas promociones públicas y privadas, lo cierto es que el número de pisos a la venta en los distintos portales inmobiliarios y en las principales empresas del sector en Cádiz ha experimentado un importante descenso en los últimos meses. El dinamismo del mercado ha sacado del mismo muchas viviendas ya vendidas. Ahora la oferta apenas ronda las 800 unidades en el conjunto de la ciudad, con una gran mayoría, unas 600, ubicadas en barrios de Puerta Tierra, y poco más de 200 concentradas en el casco antiguo.

De todo este conjunto, un centenar se venden por más de medio millón de euros.