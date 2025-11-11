Vendidos los pisos más caros de Cádiz

La promoción de pisos de nueva planta más cara de Cádiz en toda su historia ya ha sido vendida al completo. Con un valor de más de 10.000 euros el metro cuadrado en algunos de los inmuebles, estos apartamentos ubicados en el Paseo Marítimo ya tienen dueño. En la web oficial de la promotora Hunicom, especializada en el mercado alemán, el rótulo de "vendido" confirma la buena acogida de estos pisos que se han levantado donde antes había un chalet a pie de playa

El anhelado chalet, reconocible desde la playa de La Victoria, fue adquirido por la inmobiliaria Hunicom por 1.790.000 euros. En ese espacio, ha levantado un edificio con 10 pisos, dos de ellos dúplex. La apuesta por unos inmuebles de corte moderno aprovechando los metros cuadrados es lo que caracteriza esta promoción de pisos. La finca sobre la que se han edificado estas viviendas es de apenas 200 metros cuadrados, por lo que ha sido necesario aprovechar el espacio.

El precio medio del metro cuadrado es de 7.898 euros para la mayoría de viviendas de esta promoción. Sin embargo, los dos dúplex se disparan a 10.000 euros el metro cuadrado. Hasta ahora, ninguna promoción de pisos en Cádiz ha sido más cara que esta del Paseo Marítimo. Los diez apartamentos están construidos buscando el "máximo confort con un diseño moderno y elegante", según Hunicom.

Así son los pisos más caros de Cádiz

La promoción de nueva planta más cara de Cádiz dispone de un total de diez apartamentos. En primer lugar, son dos viviendas de planta baja con terraza. En la primera, segunda y tercera planta hay dos pisos con 2 habitaciones y 2 baños en cada uno. La joya de la corona se encuentra arriba del todo, con dos áticos dúplex.

Según se describe en la web de Hunicom, estos tienen solárium para ofrecer "vistas panorámicas al océano Atlántico, perfectos para relajarse y disfrutar del entorno marítimo". El interiorismo lo califican como de lujo y está a cargo de la empresa Porcelanosa.

Las viviendas de los bajos tienen un total de 54 metros cuadrados construidos y cuentan con un pequeño porche. De similares proporciones son los pisos del resto de plantas, con unos 59,72 metros construidos. Los más grandes son los dúplex que tienen 83 metros cuadrados con terrazas de unos 5 metros cuadrados.