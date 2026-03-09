La decisión de construir viviendas en el polígono exterior de Zona Franca en Cádiz se aplaza más allá de 2027

Tras años hablando del agotamiento del suelo residencial en Cádiz, en los últimos meses se han puesto sobre la mesa terrenos en la ciudad donde poder construir varios cientos de nuevas viviendas, de la mano siempre de la iniciativa pública. Otra cosa es la oferta privada, cada vez más limitada por no tener terrenos donde construir.

La posibilidad que da ahora la nueva norma urbanística de la Junta de promover nuevos usos residenciales, ha permitido incluir en el listado de suelos donde construir antiguos centros educativos o espacios urbanos ahora sin uso.

Todo, sin embargo, tiene un límite de ocupación. Sumando proyecto a proyecto, incluyendo los de renta libre que están en lista de espera (como por ejemplo la mitad de la operación de Navalips), son poco más de 2.000 nuevas viviendas. Una cifra muy alejada de las necesidades actuales, y futuras, de la ciudad.

Sin embargo, fuera del listado de espacios urbanos susceptibles de convertirse en viviendas siguen estando los terrenos del polígono exterior de la Zona Franca.

Cádiz lleva hablando, sin papeles, desde hace años de la posibilidad de construir viviendas en una parte, más o menos extensa, de este medido millón de metros cuadrados. La precariedad en la que se encuentra buena parte de la industria allí ubicada anima a ello.

Este interés, en todo caso, sigue sin concretarse en un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Consorcio que sigue en el aire. Mientras que la administración local apuesta por este cambio de uso, la Zona Franca sigue defendiendo el carácter industrial del mismo.

Lo cierto es que el polígono exterior es el único espacio urbano de grandes dimensiones donde la ciudad puede plantearse un importante crecimiento de su parque de viviendas.

Aunque en el Ayuntamiento ya se han realizado los primeros esbozos de una futura actuación, por ahora solo hay proyecciones externas del número de viviendas. Lógicamente, estas dependerán de como se reordene este espacio y del uso residencial se compatibilice con una industria limpia. Sectores inmobiliarios llegan a fijar entre 5.000 y 10.000 el número de viviendas a ejecutar.

En todo caso, y a pesar de la relevancia de esta operación como el último pulmón habitacional que le queda a la capital, las negociaciones entre las administraciones implicadas no parece que hayan priorizado este proyecto.

La previsión de actuación por parte del Ayuntamiento

Mientras que el Consorcio no da pasos en este sentido, pues no entra dentro de su plan de desarrollo, en el Ayuntamiento se maneja un calendario que deja para medio plazo una hipotética actuación en estos terrenos.

Así, el alcalde de Cádiz, Bruno García, adelantó a este diario que la intención de su gobierno es activar las negociaciones sobre el futuro residencial del polígono exterior una vez se celebren, en mayo de 2027 las próximas elecciones municipales. Siempre que las vuelva a ganar el PP, claro.

Destaca el alcalde que ahora el Ayuntamiento se encuentra inmerso en el desarrollo de numerosos proyectos de vivienda en toda la ciudad. Algunos ya están en ejecución, otros tanto están en su fase administrativa, y el resto (entre ellos operaciones de calado como el anunciado en el antiguo colegio Adolfo de Castro), iniciando la modificación del suelo para darle un uso residencial.

Hay que tener en cuenta que en 2027 es también año de elecciones generales, si no se adelantan antes, y no se puede obviar que la dirección de la Zona Franca depende del gobierno central. Un cambio o no en la situación actual podría incidir de forma notable en estas futuras negociaciones.

En todo caso, este proceso urbanístico no será sencillo de sacar adelante. Ya se ha visto con Navalips, que acumula ya cuatro años de trámites administrativos y todavía no se ha puesto la primera piedra de la promoción.