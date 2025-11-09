El polígono exterior de la Zona Franca, la gran alternativa aún pendiente para la vivienda en Cádiz

Hace ya unos meses, el alcalde de Cádiz, Bruno García, comentaba a este diario que tenía dos cuestiones por solucionar con la Zona Franca. Una, la construcción del Hospital Regional; otra, la modificación de usos en el polígono exterior para facilitar la construcción de viviendas.

La primera parte va por fin por buen camino. Desatascado el proyecto del equipamiento sanitario, ahora queda que ambas instituciones se sienten para analizar qué hacer en el polígono exterior.

Las posturas son claras. El Ayuntamiento considera viable la construcción de viviendas, al menos en una buena parte de este suelo (que se acerca al medio millón de metros cuadrados de extensión). El Consorcio, por el contrario, defiende su permanencia como suelo industrial.

Lo cierto es que buena parte de este terreno es de propiedad privada. Abundan los pequeños talleres, muchos de ellos sin uso alguno, con falta de equipamientos, aparcamientos, zonas verdes y espacios libres. La Zona Franca sí ha actuado con fuerza en todo el entorno de donde hoy se levanta el kilómetro cero de sus proyectos de la economía azul, que se completará con un hotel y una residencia de estudiantes. La institución, que depende del Ministerio de Economía, tiene aún por completar cerca del 30% del suelo de la antigua Altadis, lo que puede facilitar la llegada de nuevas empresas.

En definitiva, el uso residencial en una parte del polígono exterior solo puede salir adelante con una decisión claramente política, como pasó con el suelo para el Hospital Regional. Y que la propiedad privada no intente especular con estos terrenos, muchos de ellos hoy sin apenas valor.

Hace más de 20 años, en la etapa de Teófila Martínez como alcaldesa, y de José de Mier como delegado de la Zona Franca, sí se logró cerrar un acuerdo para reordenar este suelo, con industrias limpias, viviendas en determinadas áreas y otros equipamientos.