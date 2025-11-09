El largo listado de proyectos para viviendas en Cádiz que están en manos de la Junta y la Zona Franca

La Junta tiene un importante listado de proyectos pendientes que podrían incrementar el parque de viviendas protegidas en Cádiz, aunque tiene que por definir la modalidad de estas actuaciones. Es lo que pasa con el suelo de San Severiano, que no utilizará en su totalidad para pisos ya que ha anunciado la construcción de un complejo de oficinas, lo que resta una importante porción de suelo para viviendas

También tiene que transformar en viviendas la antigua Escuela de Náutica y, pendiente desde hace años, la ejecución de la tercera y última fase de las viviendas sociales en Matadero.

En el casco antiguo, la administración regional tiene que definir el futuro de una finca en Valdeíñigo y ver qué pasará con los edificios de su propiedad en el casco antiguo que puedan quedar vacíos cuando las dependencias autonómicas se trasladen a Tolosa Latour.

El Estado tiene pendiente, en este caso de la mano de la Zona Franca, la ejecución del proyecto en Navalips, donde se construirán 800 viviendas, la mitad de promoción privada. Hace apenas unos días el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso administrativo para la aprobación del Plan de Reforma Interior, que acerca la fecha para el inicio de las obras de la primera fase.