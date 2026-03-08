Oportunidades reales: Pisos en Cádiz capital por menos de 200.000 euros
Hay pequeños estudios en el centro y también algunas opciones de hasta 3 habitaciones en extramuros
Encontrar vivienda en Cádiz capital a buen precio es cada vez más complicado. La subida de los precios de la vivienda, la escasez de suelo y el crecimiento de los apartamentos turísticos han reducido la oferta disponible para quienes buscan comprar casa en la ciudad.
Aun así, todavía existen opciones por menos de 200.000 euros, principalmente apartamentos pequeños en el casco histórico o pisos más amplios en barrios como La Paz o Segunda Aguada, que permiten disfrutar de Cádiz sin pagar precios desorbitados.
Dúplex junto a la Catedral por 100.000 euros
Un dúplex de 34 m² cerca de la Catedral de Cádiz se ofrece por 100.000 euros. La planta baja alberga el salón con cocina americana, mientras que en la superior se sitúa el dormitorio principal y el baño completo.
Este inmueble destaca por sus ventanas luminosas y ventilación natural, y sobre todo por las vistas privilegiadas a la Catedral, un detalle muy valorado por compradores e inversores. Construido en 2005, con estructura de hormigón, ofrece buena seguridad y aislamiento. La ITE ya está en trámite, garantizando el estado del edificio.
Apartamento céntrico en Mentidero por 130.000 euros
En el Mentidero, Teatro Falla y Alameda, se encuentra un apartamento de 35 m² por 130.000 euros. Dispone de salón independiente, dormitorio con armario empotrado, cocina equipada y baño con placa de ducha.
Su ubicación es ideal: plazas emblemáticas como San Antonio y Plaza Mina, a pocos minutos de la Playa de La Caleta, y rodeado de supermercados, farmacias, colegios y transporte público, perfecto para quienes buscan vivir en el centro de Cádiz sin renunciar a comodidad.
Apartamento con patio privado por 153.000 euros
Otro apartamento de 38 m² por 153.000 euros incluye salón con cocina americana equipada, dormitorio con baño en suite y patio de uso privativo, algo poco habitual en el centro histórico.
La vivienda cuenta con aire acondicionado y se vende totalmente equipada, lista para entrar a vivir. Su cercanía a Playa de La Caleta, Plaza de San Antonio y Parque Genovés la hace perfecta como segunda residencia o inversión turística.
Piso reformado junto a Plaza del Palillero por 160.000 euros
En pleno centro histórico, un apartamento reformado de 39 m² por 160.000 euros ofrece habitación doble, salón con cocina americana y baño completo. El edificio dispone de ascensor, poco habitual en esta zona.
Se encuentra rodeado de comercios, colegios y transporte público, y a 900 metros del mar, ideal para disfrutar del encanto gaditano mientras se exploran los alrededores.
Piso familiar en La Paz por 160.000 euros
En la barriada de La Paz, un piso de 76 m² con tres dormitorios se oferta por 160.000 euros. Ideal para familias, dispone de baño, armarios empotrados y vistas despejadas desde la quinta planta.
La zona ofrece ambulatorio, colegios, transporte público y comercios, facilitando la vida diaria y representando una buena opción de inversión para alquiler de larga duración.
Vivienda reformada cerca del paseo de la Bahía por 170.000 euros
Una vivienda de 70 m² por 170.000 euros, recientemente reformada, incluye tres dormitorios, salón, baño y cocina renovada. Su ubicación junto al paseo de la Bahía permite disfrutar de atardeceres y las playas de Puntales y Victoria.
Piso amplio en el Pópulo por 183.000 euros
En la zona del Pópulo, un piso exterior de 85 m² por 183.000 euros cuenta con dos dormitorios amplios, baño reformado, vestidor, dos trasteros y cocina integrada. Su orientación sur y las ventanas exteriores aportan luminosidad y buena ventilación, mientras que los comercios y colegios cercanos facilitan la vida diaria.
Pisos céntricos de 3 y 4 dormitorios por menos de 200.000 euros
- 185.000 €: piso de tres dormitorios y 82 m² en el centro histórico, con balcón exterior.
- 189.900 €: piso exterior en Calle Ancha, con cuatro dormitorios, salón amplio y trastero.
- 190.000 €: piso reformado en Mentidero, con dos balcones, dos dormitorios y cocina independiente, ideal como primera residencia o inversión turística.
- 198.000 €: piso de tres dormitorios por 73 m², a 900 metros del mar, con balcón y orientación sur.
Mercado reducido pero con oportunidades reales en Cádiz
Aunque la oferta por debajo de 200.000 euros es limitada, todavía se pueden encontrar viviendas céntricas y periféricas con buena relación calidad-precio. Los compradores deben valorar si priorizan ubicación, metros cuadrados o características especiales como patio, balcón o vistas al mar.
Estas oportunidades representan una puerta de entrada real al mercado inmobiliario gaditano, en una ciudad donde los precios continúan creciendo y la demanda sigue siendo alta.
