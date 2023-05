La impresionante puesta de sol en La Caleta al son de 'Hey Jude'

Ocurrió pasadas las nueve de la noche del martes. Como cada día, un buen número de personas, principalmente visitantes, se apostó tras la balaustrada de La Caleta para disfrutar del maravilloso espectáculo (natural y gratis) que supone la puesta de sol en la playa viñera. En ese momento, para poner música a tan bello paisaje, una chica entonó una de las canciones más señeras de The Beatles: 'Hey Jude'.

El icónico tema del mítico cuarteto de Liverpool, acreditado al dúo Lennon/McCartney (aunque se asume la autoría completa del segundo) y lanzada en agosto de 1968 como primer sencillo del sello de la formación, Apple Records, resultó un acompañamiento ideal para el éxtasis caletero cuando el sol se esconde. Como contaba en este periódico en 2018 José María Hurtado de Mendoza con motivo de los 50 años de la canción, 'Hey Jude' es el segundo single más vendido de The Beatles con más de 10 millones de copias, solo superado por 'I Want To Hold Your Hand' y siendo el sencillo que más tiempo se posicionó en el numero 1: nueve semanas en las listas americanas.