Los hoteles de Cádiz recuperan las cifras de antes de la crisis del covid

Tienen las cifras delante pero no se lo quieren creer. Se conforman con menos después de haber padecido el inmenso palo de 2020. A pesar de ello ya se está viviendo llegar un verano por el que nadie habría apostada ni un euro hace unos meses por la incertidumbre que aún nos rodea por culpa del coronavirus.

El hotel Monte Puertatierra era el último cuatro estrellas de la capital en reabrir después del último de los grandes parones que llegaron de la mano del coronavirus. Días antes lo hizo el Senator y, antes, el Hotel Playa. Otros como el Barceló, el Paseo del Mar, el Spa Cádiz Plaza de la familia Martínez o el Parador Atlántico le echaron coraje y mantuvieron sus puertas abiertas al público a pesar de que se han llevado mucho tiempo en el que las únicas personas que entraban por sus puertas eran sus propios empleados.

Pero parece que ha llegado el momento de sonreír y de hablar en positivo. Y eso era más que evidente en las conversaciones que este periódico ha mantenido con los directores e algunos de los hoteles de Cádiz que coincidían todos, sobre todo, en que aún no se creen lo que están viviendo.

Los hoteleros miran con miedo la llegada de septiembre y octubre sin turismo internacional

Y no es por pecar de incrédulos. Las cifras avalan su optimismo pero también están, en general, padeciendo aún una gran incertidumbre. Todos los días se reciben en sus recepciones llamadas de clientes que cancelan sus habitaciones porque padecen covid o bien porque están obligados a quedarse confinados por culpa de un contacto con un contagio. Para compensar y, a la vez, aumentar esa incertidumbre, tambíen día sí y día también apuntan reservas casi de un día para otro.

A pesar de ello, las cifras son las que son. Se acabaron las habitaciones vacías. No hay llenos pero sus recepciones no son ya lo que eran:mostradores vacíos, llaves colgadas sin turistas que las reclamaran y relojes que parecían parados en el tiempo.

Álvaro Gutiérrez, director del Senator Cádiz Spa Hotel, hablaba de previsiones “muy buenas. Mucho de última hora pero son muy buenas”. Mira con positividad lo vivido ya en junio, que, por fin, le permite soñar, pero, a la vez, no puede evitar mirar a septiembre y octubre,cuando el turismo nacional suba sus maletas encima de los armarios y haya que esperar a los turistas internacionales, el turismo de congresos o esa ansiada normalidad que se resiste.

Algunos empresarios dicen que España está mal vista más allá de los Pirineos por el covid

“Los fines de semana han funcionado muy bien en junio”, admite Álvaro Gutiérrez. Esto demuestra que el fin de los cierres perimetrales ha dejado al dejado a la vista que la gente tiene ganas de moverse y que, en esta ocasión, no piensan ni en Vietnam ni en Ecuador ni en Grecia o ni tan siquiera Portugal. Quieren conocer los Alcornocales o subir para Galicia o La Rioja, como cuenta el director del Senator de Cádiz.El turista, según este testimonio, sabe que saliendo fuera se puede encontrar con un repentino cierre de fronteras o con un confinamiento inesperado que les chafe las vacaciones.

Álvaro Gutiérrez confía en que el otoño llegue con el final de las vacunaciones, algo que inyectaría ánimo al sector de los eventos y las reuniones y “salir, por fin de la situación sanitaria que está viviendo el sector”.“Los extranjeros se pueden contar con los dedos de una mano. Necesitan PCR para volver a sus países de origen. No estamos bien vistos en el extranjeros”, sentencia Álvaro Gutiérrez.

“¿Yquién es el culpable de que no estemos bien vistos más allá de los Pirineos”. El director del Senator Cádiz Spa Hotel afirma que “desde España estamos retransmitiendo en directo la enfermedad y contamos lo que pasa en Mallorca y ahora hablamos de los jóvenes y de los contagios y lo contamos y, sin embargo, no contamos que las UCI de nuestros hospitales están ya volviendo la normalidad y ya no hay saturación. Todo lo contrario, ya hablan de cerrar camas y de dar vacaciones”.

Pero a este directivo nada de lo que ve a su alrededor le huele aún a “normalidad”. “Las reuniones están aún condicionadas, sigo sin ver salones con 50 personas, al menos en el interior d elos hoteles. Seguimos aún con firmeza los protocolos sanitarios para dar esa sensación de seguridad que necesitan nuestros clientes”.

En cuanto a cifras, la previsión del Senator es de un 80% en julio ya vendido, un agosto con un 75% de ocupación:“Algo similar a antes de antes de la pandemia”. Prefiere mirar a 2019 porque cuando mira a 2020 ve un verano con un julio con sólo el 30% de sus habitaciones ocupadas y un agosto que dejó un 75% que dio lugar a la esperanza.

El director del Parador Hotel Atlántico de Cádiz, Eduardo Oriola, describe un mes de junio que terminó un con 92% de ocupación y avanza que las previsiones para julio y agosto están en torno a cifras similares en este momento (92%), “pero esperamos que suban con la llegada de las altas temperaturas”. En general, según Oriola las previsiones en Paradores están en torno a cinco o seis puntos mejor de ocupación que en los años 2019 y 2020. “Las previsiones son muy buenas si la situación de las restricciones por la pandemia no empeoran”, indica el director del hotel Atlántico.

La directora de otro de los grandes colosos de cuatro estrellas de Cádiz capital, Ana Casanova, del Barceló Occidental de Avenida de Portugal es algo menos optimista. “Ahora mismo tenemos julio rondando el 70% y agosto ya en un 5f5% .Las ocupaciones a día de hoy son casi idénticas que en 2019 aunque hay que tener siempre presente que los preios son menores”. Ana Casanova hace gala de la transparencia y profesionalidad con la que defiende el negocio que dirige y confiesa que las previsiones actuales apuntan a acabar este verano con datos similiares a los de 2019: “Ahora nos falta remontar los precios poco a poco después de esta larga pandemia”.

A poco más de un kilómetro, a pie de playa, Noelia Martínez, hija del reconocido empresario Isidoro Martínez, fundador del hostal Imar, y directora del actual Spa Cádiz Plaza, habla de “locura”,pero lo hace entre sonrisas, algo que no fue nunca difícil a pesar de los malos ratos que les ha traído la pandemia. “Nos entran reservas a diario”. Ella lo justifica con que la gente va recibiendo las segundas dosis de las vacunas o bien buscan la manera de vacunarse en los lugares de destino, van viendo las reacciones, se está tardando más de la cuenta en cerrarse las vacaciones en las empresas porque, de pronto y porrazo, algún compañero cae contagiado y te tienen que cambiar los planes”. Y sigue Noelia Martínez incluso justificando estas reservas de última hora con que los turistas miran hasta si hace Levante o no para saber si moverse o no.

La directora del Spa Cádiz Plaza, al contrario que otros hoteleros, mira a septiembre y octubre con esperanza. “Más miedo me daba este verano que quedaba a expensas de las vacunaciones. La gente se nota que tiene ganas de quitarse las mascarillas y de disfrutar y creo que todos nos lo hemos ganado”.