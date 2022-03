La hostelería celebra un fin de semana de Carnaval “mejor de lo esperado”

Era un Carnaval atípico, no oficial, desarrollado por iniciativa popular, y por eso, la hostelería gaditana, instalada en la incertidumbre, no se atrevía a hacer cálculos optimistas. ¿Habría muchas agrupaciones en la calle?, ¿vendrían visitantes? Pero el primer fin de semana, el del Puente del Día de Andalucía, disipó todas las dudas. Los hosteleros consultados coinciden: ha resultado mejor de lo esperado. Unanimidad, por tanto, a la hora de valorar lo que para ellos ha sido una grata sorpresa. Sin las ventas de un Carnaval con todos sus avíos, claro está, pero suponiendo para bares y restaurantes “un balón de oxígeno”.

Kiki Peñalver, de la cervecería Bajamar, en la calle Libertad, exterior del Mercado Central, confirma que no se esperaba “esta cantidad de gente” y que ha sido “más de lo previsto” pese a que “había dado mal tiempo, era un Carnaval raro y con la pandemia todavía coleando”. Peñalver da las gracias a la coordinadora popular que ha programado actos en la calle “porque ha ayudado a que haya ambiente”.

De esta manera se ha salvado un fin de semana, ya que era “duro” aguantar hasta junio sin Carnaval “después de dos años sin celebrarse”. Dice Peñalver que el domingo fue el mejor día, con un público más familiar, mientras que el del sábado fue más joven. “Y el lunes fue un pelín más flojo, a la altura de un Carnaval Chiquito”.

En la otra orilla de los alrededores de la Plaza, señala Jose Canseco, del bar Ancá Lidia, que “se ha trabajado muy bien, con un ambiente muy agradable para servir y para el público, sin aglomeraciones. Los clientes han podido sentarse a comer y escuchar agrupaciones en primera fila”. El sábado fue el día fuerte para este negocio, pues estando el Mercado Central abierto “es más fácil el trasiego de gente y el ambiente se calienta pronto”.

En líneas generales, según Canseco “ha sido mejor de lo esperado como así me lo hacen llegar compañeros de otros establecimientos”. Y es que “entre no haber nada y esto que nos hemos encontrado, no nos podemos quejar. Era mucha la incertidumbre, pero se ha salvado el fin de semana con éxito”.En la viñera calle La Palma, Rodolfo Moreno, del Mesón Criollo, califica el fin de semana con “un 8 sobre 10”. Las agrupaciones “animaron la zona” y las ventas “han superado las expectativas”. En definitiva “hemos salido airosos para ser un Carnaval tan atípico”. No espera mucho de los días entre semana, pero “si hay chorreo el fin de semana que viene, habrá merecido la pena”.

Alexis Aido es el propietario del café-bar Mediterráneo en la plaza de Mina. “Los desayunos y almuerzos los hemos trabajado muy bien, gracias a Dios, y eso que me esperaba menos. Las noches no tanto porque ya se organizaban los botellones”, destaca. Admite que a priori “no sabíamos qué previsiones hacer, pero menos mal que no nos hemos quedado cortos. Ha sido un fin de semana fuerte y el público ha reaccionado bien”.

“El fin de semana ha sido muy bueno, sobre todo en los almuerzos de los tres días. Abrimos a ver qué pasaba, pero hemos vendido por encima de nuestras previsiones”, expone Carmen Braza, gerente del bar Garum, en la calle Plocia. Se muestra “muy contenta sobre todo después de meses complicados. Necesitábamos esto, tomar aire a la espera del buen tiempo y el del verano”. Entre el público había “mucha gente de fuera”, que se había acercado a Cádiz aprovechando el puente del 28-F.

Un gran descenso del número de autobuses con visitantes

Según datos ofrecidos por la Policía Local el número de autobuses con excursiones al Carnaval de febrero ha resultado significativo si se compara con el último Carnaval normal, el de 2020. Así, de los 200 vehículos registrados el primer Sábado de Carnaval de 2020 se ha pasado a los 35 de este sábado. La comparativa del Domingo de Carnaval es más contundente, pues si en 2020 arribaron a la ciudad 320 autobuses esta vez lo hicieron solo 19. Y el Lunes de Carnaval, aunque era fiesta a nivel andaluz, solamente llegaron tres, cuando el mismo día de la fiesta en 2020 se contabilizaron 55. Aun así, la hostelería ha quedado satisfecha, aunque resulta una evidencia que la oficialidad del Carnaval es lo que atrae a más gente.

El teléfono de guardia frena las molestias a una persona enferma

Mucho ha dado que hablar el teléfono de guardia que el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto a disposición de las agrupaciones callejeras para indicar cualquier problema. Este fin de semana el teléfono apenas ha sonado, aunque sí en un caso muy particular felizmente solventado. Una mujer llamó a la Policía Local para quejarse del ruido de una agrupación bajo su casa y las molestias que causaba a un familiar enfermo de Alzheimer. La Policía Local se puso en contacto con la concejala de guardia, que a su vez contactó con las agrupaciones callejeras. Se organizaron entre ellas para alertar a ese grupo que estaba cantando, que se retiró de inmediato del lugar donde molestaba.