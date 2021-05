La Junta dice que construirá el Hospital de Cádiz con fondos europeos "si el Gobierno lo autoriza"

El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha afirmado esta mañana en el Parlamento Andaluz que "este Gobierno cumple y el Hospital de Cádiz se va a construir".

Aguirre lanzó de nuevo este compromiso como respuesta a una pregunta del parlamentario socialista por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, que reclamó al gobierno de Juanma Moreno claridad ante este proyecto, tras las dudas sobre su financiación.

Aguirre dijo que el Gobierno andaluz "no es un encantador de serpientes como el PSOE". "Lo dijo el presidente y lo dice este consejero. Desde que se tengan los fondos de Recuperación y Resilencia, ahí, siempre que el Gobierno Central lo autorice para fondos sanitarios, ahí irá el fondo estratégico para el Hospital de Cádiz". El consejero recordó que fue el PSOE el que no puso en marcha este proyecto.

En su intervención previa Jiménez Barrios dejó claro que "es ahora o nunca" la construcción del centro mécico ya que, a su juicio, "la Junta de Andalucía dispone de más dinero que nunca para poder construirlo".

Así, el político gaditano le ha recordado al consejero que "la Junta tiene más recursos económicos disponibles que nunca para ejecutarlo" y en esta línea, le ha apuntado que "ha recibido fondos suficientes del marco comunitario 2014-2020 de 1.000 millones de euros que les autorizan a gastarlo en sanidad, van a recibir 1.800 millones de euros del REAC también para sanidad, tienen el nuevo marco comunitario a partir del 2020 para poder incluirlo y además los fondos de Nueva Generación".

"No hay otra intencionalidad con esta pregunta más que se comprometa porque el actual hospital no tiene capacidad para hacerle más remiendos, necesitamos un hospital de referencia moderno, investigador, con buenos recursos humanos y tecnológicos y quién no va a estar de acuerdo en eso, todas las fuerzas políticas de la provincia porque es de justicia, igual que lo es el de Málaga, en Sevilla o el de Roquetas”, que fueron incluidos en el último plan de infraestructuras sanitarias, ha aseverado al tiempo que le ha preguntado "qué le hemos hecho los gaditanos a PP y Ciudadanos para que no quieran construirlo".

"Le pedimos que haga lo que el presidente ha dicho y es que lo iba a construir incluido en los fondos europeos", ha señalado, instándole a que cumplan y se pongan manos a la obra cuanto antes.

Después de oir la respuesta de Aguirre, el diputado socialista dijo a este diario que "en ningún momento ha podido aclarar si han presentado este proyecto a estos fondos".

Tras afirmar fuentes de la Moncloa a este diario que ellos no habían recibido ningún documento específico sobre la inclusión del proyecto del nuevo Hospital de Cádiz para ser incluido en los fondos europeos, desde la Junta se indicó a este diario que el 30 de diciembre de 2020 se remitió un correo electrónico en el que Juan Marín (vicepresidente andaluz) remitió al Gobierno de España la documentación de los Next Generation. Todo apunta", destaca la Junta "a que el Gobierno se descargó el pdf pero no pinchó en el enlace".