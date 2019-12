Más información Aniversario con fantasma incluido

El edificio Heracles, ubicado en el recinto interior de Zona Franca, sirvió ayer de escenario para la celebración de un cumpleaños:Servicios Documentales de Andalucía, dependiente del consorcio, cumple hoy, 14 de diciembre, 20 años.

Para esta conmemoración, la delegada de Zona Franca, Victoria Rodríguez, logró reunir en el salón de actos del citado edificio no sólo a los políticos y gestores de esta idea que ahora está de aniversario, sino a muchos de sus trabajadores que, desde 1999 han creído en este proyecto que, tras esos 20 años, ha demostrado un grado de madurez y de integración en el tejido empresarial y entre las administraciones públicas dignos de celebración.

La madrina del acto fue, como no podía ser de otra manera, la propia delegada del Estado en Zona Franca, Victoria Rodríguez que tras una corta aunque sentida intervención prefirió quedarse a un lado para escuchar con atención las vivencias y experiencias de los auténticos creadores y animadores de este consolidado proyecto.

Victoria Rodríguez dijo sentirse muy orgullosa de este servicio de documentación, “en pleno crecimiento y que trabaja por dar un servicio añadido a las empresas y administraciones de la provincia”.

“Desde Zona Franca seguimos apostando —en palabras de Victoria Rodríguez– por la creatividad y el emprendimiento, y SDA es una buena muestra de ello ya que es producto de un antiguo trabajador de Zona Franca, Javier Benito, que supo ver más allá y poner en marcha lo que primero fue una unidad de negocio hasta convertirse en toda una sociedad”.

“Tesón, esfuerzo y trabajo” ha sido la fórmula de este éxito. Pero quién mejor para hablar de ello que los clientes que a día de hoy ponen en manos del SDA su archivos y documentos más delicados y dignos del mejor de los cuidados. Para ello, Zona Franca invitó a este acto a María José Brea, coordinadora de la delegación de SDA en Cádiz. Por parte de las instituciones y empresas que tienen contratados sus servicios de gestión de archivos con SDA participaron el delegado de Hacienda y gerente del Catastro de Cádiz, Miguel Gómez; el letrado de la Administración de Justicia en Cádiz, Pedro Campoy; el jefe del servicio de Inspección de Salud de la Delegación de Salud en Cádiz, José Joaquín Caro; el jefe del Infraestructuras de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, Francisco Miguel–Sin Bolea; el CEO de Europea Group, Jesús Otero; y Salvador Navas, en representación de Bodegas Osborne.

Todos ellos participaron en un coloquio titulado SDA, 20 años de gestión documental en Cádiz y moderado por José Romero. Por orden alfabético se sometieron a sus preguntas dejando entrever sus experiencias y, sobre todo, el cambio o cambios que han sufrido sus empresas y departamentos a raíz de la entrada en sus vidas de Servicio de Documentación de Andalucía.

La primera intervención, o segunda después de la de la delegada del Estado en Zona Franca, corrió a cargo de su coordinadora en Cádiz, María José Brea, en un discurso cargado de emotividad y buenos recuerdos. Ella quiso centrar su charla en lo que “al fin y al cabo es la base de toda empresa de servicios:sus empleados”.

A día de hoy son 19 personas las que trabajan de manera directa en esta sociedad que cuenta ahora con centros de custodia en Cádiz y Algeciras, sin olvidar a otros muchos compañeros que “forman parte del engranaje que hace posible que todo esto funcione”.

Los clientes, representados de manera ejemplar por los participantes en el coloquio, contaron sus experiencias con esta sociedad que hoy cumple 20 años de antigüedad.

El primero en intervenir fue Pedro Campoy, letrado de la Administración de Justicia. El SDA es depositario de una cantidad ingente de documentos procedentes de muchos de los juzgados de la provincia. Campoy recordó que a la hora de confiar en SDA tuvieron que analizar los requisitos “porque había que procurar que los procedimientos estuvieran bien custodiados y conservados, y, sobre todo, teníamos que saber dónde iban a estar y con qué rapidez se pudieran poner a disposición de los juzgados”. El letrado dejó clara la importancia de la rapidez de respuesta de este servicio. Los juzgados exigen que un documento no tarde más de dos horas en ser servido al juzgado. “Ahí es donde SDA se ha ganado nuestra confianza y han demostrado un alto grado de responsabilidad.

El siguiente en participar fue José Joaquín Caro, jefe del servicio de Inspección de Salud de la Delegación de Salud en Cádiz, otra de las administraciones que ha mostrado su confianza. Caro puso sobre la mesa la capacidad de reacción del SDA en un caso concreto, el del proceso judicial de iDental en 2018. Fueron 90 cajas repletas de documentos que había que clasificar y ordenar para posteriormente, tras la firma de las actas policiales, ponerlos a buen recaudo. “Fueron 10.800 expedientes que había que organizar en 15 días”, recuerda Caro. Cabe citar que el objetivo era poder prestar asistencia sanitaria a las personas afectadas por la estafa de iDental. “Trabajan con mucha eficiencia y ahí lo demostraron”.

Miguel Gómez, delegado de Hacienda y gerente del Catastro de Cádiz fue contundente a la hora de valorar el servicio que presta la sociedad SDA:“El archivo del catastro que tenemos hoy no existiría sin Zona Franca, cuando llegué el archivo era un desastre”. Recuerda Gómez que en 1993 eran 120.000 notificaciones las que había que gestionar. “Aquello era dantesco. Era sin orden ni concierto”. Afirma el delegado de Hacienda que “Zona Franca nos ha apoyado no sólo en el archivo sino que nos ha orientado en cómo hacerlo”. SDA tuvo que enfrentarse a más de dos millones de documentos que había que ordenar en el Catastro.

“Me habéis dado la vida”. Así comenzó su intervención Francisco Miguel-Sin Bolea, jefe de Infraestructuras de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz. Miguel-Sin. “No sabéis lo que es vaciar el juzgado de papeles para poder contar con más espacios para otras tareas que nos son necesarias”. “Os debo la vida”, insistió.

El toque de color lo puso Salvador Navas, de Bodegas Osborne. “Estamos encantados con el servicio. Son unos máquinas trabajando. Navas explicó a los asistentes que SDA les obligó a tomar las riendas y eliminar una parte del archivo que sobraba y no aportaba valor. Ahora, según el representante de Osborne, “nos hemos quedado sólo con papeles del período actual y del anterior. Son una maravilla y sólo podemos hablar bien del trabajo que nos aportáis”.A Jesús Otero, CEO de Europea Group, le tocó poner la guinda a este pastel de cumpleaños de SDA. “La próxima década será maravillosa porque mucha gente os querrá contratar. Todo el que no haya tomado la decisión está en un error y, además, va tarde”. Otero dejó claro que los servicios de SDA pueden parecer un coste más, “pero para nosotros no lo es si comparamos el precio del metro cuadrado de suelo que nos libera si tuviéramos que tener en la empresa toda la documentación”. “Antes de que SDA llegara a nuestra vida generábamos 10.000 documentos, para lo que necesitábamos muchos metros para su almacenamiento”. El CEO de Europea Group aportó un dato añadido referido a la seguridad:“150 metros de papel en una quinta planta es como el coloso en llamas”. “Ahí apareció el SDA, un gran compañero de viaje que cuenta con un personal que es la clave de su organización, y la cobertura de Zona Franca supone un plus de garantía”, ratificó Otero.