Las geométricas formas de Magdalena Murciano inundan de color la Sala Rivadavia

Laberintos, paisajes geométricos, caminos, escaleras, alicatados, flechas, un reloj sin números y anclado a la pared... Todo esto, y mucho más, conforma la exposición ‘Geometría y algo más’ de la artista Magdalena Murciano y que desde hoy se puede visitar en la Sala Rivadavia, el espacio gestionado por la Diputación Provincial de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, y que comparte edificio con el consulado de Argentina de la capital gaditana.

La artista jerezana, sevillana de nacimiento, estuvo ayer acompañada en la presentación de la muestra a los medios por el diputado provincial de Cultura, Antonio González; por el vicecónsul de Argentina en Cádiz, Ezequiel Andrés, y por Paco Mármol, responsable del programa de exposiciones de la Diputación. La muestra estará abierta en Rivadavia hasta el 16 de junio y se podrá visitar, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Por los dos espacios expositivos en los que se divide esta sala se reparten los cuadros de Magdalena Murciano que integran esta muestra. Obras realizadas por la artista en los últimos años, desde la pandemia hasta la actualidad, y que se presentan en distintos formatos. Unos cuadros aparecen enmarcados y acristalados y otros, por el contrario, se presentan ‘libres’, con el lienzo directamente fijado en la pared por unos sencillos metales imantados del tamaño de un botón.

Pintora de larga trayectoria y excepcionales recursos pictóricos, Magdalena Murciano reconoció ayer que ‘Geometría y algo más’ puede considerarse una de sus exposiciones individuales “más importante”.

Explicó la artista en su intervención que prefería hablar a través de sus cuadros, de sus pinturas, que a través de sus palabras, de manera que sea el espectador quien descubra personalmente qué le sugiere cada lienzo.

Magdalena Murciano recordó que lleva muchos años pintando en una carrera que, reconoció, ha tenido muchos momentos sabáticos, unos que han llegado “por obligación” y otros porque la necesidad de “parar, retirarse un poco y ver las cosas desde más lejos”.

Una obra la de ‘Geometría y algo más’ que Murciano señaló que muestra cuadros “más ordenados y lógicos y otros un poco más caóticos, otros más viscerales... Aunque esto de explicar los cuadros no va mucho conmigo. No tiene nada que ver la palabra con la pintura, no es lo mismo. Las palabras tienen un tiempo diferente”.