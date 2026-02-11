'Fotocrónica 2025' en Cádiz: los fotógrafos tienen la palabra

Los periodistas no somos casi nada, a veces incluso nada, sin un fotógrafo a nuestro lado. Aunque la palabra es poderosa, el alcance de una imagen, su impacto, tiene la ventaja de ser instantánea y de hacer que una historia, cualquiera bien contada, entre directamente por la vista antes de que el lector la engulla y disfrute de su sabor: igual que un buen plato se puede comer primero con los ojos. Y ejemplo de ello es la exposición 'Fotocrónica 2025', la muestra colectiva que compone un retrato fiel, veraz y honesto de lo que supuso la actualidad periodística de la provincia de Cádiz el pasado año. La exposición, con 40 imágenes firmadas por 17 fotoperiodistas, se ha inaugurado hoy, 11 de febrero, en las dependencias de la Diputación Provincial, donde se podrá ver hasta el 1 de abril.

El salón Entrepatios del Palacio Provincial acoge, pues, esta muestra en la que se resumen los acontecimientos más notables que ocurrieron en Cádiz en 2025. Hechos y sucesos que por su interés se convirtieron en noticia y que tuvieron la suerte de contar con testigos tan privilegiados como los 17 fotógrafos que captaron con su cámara el momento decisivo de cada historia. Son Andrés Carrasco, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández Kiki, José María Reyna, Juan Antonio Bernal, Juan Carlos Toro, Julio González, Lourdes de Vicente, Manu García, Miguel Gómez, Nacho Frade y Román Ríos.

De su talento, y de su permanente ojo avizor, surgieron este conjunto de 40 fotografías realizadas en 15 localidades de la provincia y que tratan de la cultura, el ocio, el deporte, lo político o lo social; de lo humano, en definitiva. Imágenes excelentes, de calidad incuestionable, que recuerdan cómo fue la salida del 'Elcano' con una futura reina de España a bordo; que aumentan la indudable plástica de las procesiones de Semana Santa; que tocan la puerta de la conciencia social con manifestaciones laborales o en favor de Palestina; que ensalzan el valor del deporte más allá de las victorias; que alertan del fracaso que para una sociedad suponen las personas sin hogar o que, sencillamente, retratan el mejor instante de cualquier acontecimiento ya fuera relevante o aparentemente cotidiano.

Algunas de las fotoghrafías que integran la exposición. / Lourdes de Vicente

La presentación de la muestra a los medios ha contado con la presencia de Juancho Ortiz, vicepresidente primero de la Diputación gaditana; Mabel Caballero, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz; Román Ríos, de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz, y Miguel Gómez, el fotógrafo que en esta tercera edición ha ejercido de comisario y coordinador de la exposición.

En sus intervenciones, todos han destacado el valor de la imagen en una época dominada por los bulos, las historias inventadas y difundidas como reales o la retorcida manipulación de una herramienta de un futuro hecho presente, la Inteligencia Artificial, para inventarse una realidad que nunca ha existido ni existirá. Frente a todo ello, el fotoperiodismo se dibuja como el muro de contención que protege la veracidad, la fidelidad y la honestidad de cualquier historia con valor periodístico. Lo dicho: los fotógrafos tienen ahora la palabra. Escúchenla atentamente con sus ojos.