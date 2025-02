Fotocrónica 2024: Relato veraz y sacrificado de un año en la provincia de Cádiz

Cádiz/Un guardia civil de uniforme no puede contener la emoción cargando el féretro de Miguel Ángel Gómez, uno de sus compañeros asesinados por unos narcos en Barbate hace poco más de un año. Foto: Jesús Marín. Un hombre atraviesa a duras penas la Calle Larga de Jerez completamente inundada por el paso de la dana. Foto: Juan Carlos Toro. Convocadas por la plataforma "Cádiz con Palestina", 400 personas conforman con un mosaico humano la bandera de un pueblo masacrado por los bombardeos israelíes. Foto: Francis Jiménez. Bailarines de un colectivo 'vuelan' sobre Entrecatedrales durante el Festival 'Cádiz en danza'. Foto: Lourdes de Vicente. Mercedes, una voluntaria, lee en voz alta a Pedro durante su sesión de hemodiálisis. Foto: Manu García...

Instantes fugaces de actos y sucesos, de eventos culturales y de interacciones humanas. De alegrías, sufrimientos, reivindicaciones y sueños que compusieron el relato informativo de un año en la provincia de Cádiz. Un relato veraz, en estos tiempos de bulos y fotomontajes alimentados por la propaganda falsa, la mentira política y la estupidez artificial. Una crónica tan urgente como certera que no hubiese sido posible sin el trabajo diario a pie de calle de apenas unas decenas de profesionales del fotoperiodismo. Una labor ingrata, inestable, mal pagada y poco reconocida demasiado a menudo. Aunque se quemen neumáticos a fuerza de hacer kilómetros. Aunque el Whatsapp les haga a veces saltar de la cama de madrugada. Aunque haya que sacrificar buena parte de la vida familiar. Aunque haya que trabajar de portero de noche o de cocinero clandestino para llegar a fin de mes. Aunque en algún caso extremo, la supervivencia económica se vaya al mismísimo garete y hasta haya que recurrir a la beneficencia. Todo por la foto.

Esto es lo que puede verse desde hoy en la exposición 'Fotocrónica 2024. Un año de fotoperiodismo', en el Claustro de la Diputación Provincial de Cádiz, un espacio cultural que acoge por segundo año consecutivo esta muestra con vocación de perdurar. Cuarenta imágenes componen esta edición promovida por la Asociación de Fotoperiodistas de la Provincia de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, patrocinada por la institución provincial y coordinada por Lourdes de Vicente, redactora gráfica de Diario de Cádiz y Premio Andalucía de Fotoperiodismo en 2023.

En ella, además de Lourdes de Vicente, participan otros quince fotoperiodistas: Andrés Carrasco Ragel, corresponsal de la Agencia Efe en el Campo de Gibraltar; Antonio Vázquez (La Voz de Cádiz) y Premio del Ministerio de Defensa en Periodismo en 2018; Erasmo Fenoy, responsable de la sección de Fotografía de Europa Sur y Premio Andalucía de Fotoperiodismo; Eulogio García, freelance colaborador del Diario Bahía de Cádiz y el Grupo Información; Francis Jiménez, editor gráfico de La Voz de Cádiz; Germán Mesa (La Voz del Sur y Diario de Cádiz); Jesús Marín, redactor gráfico de Diario de Cádiz desde 2002; Joaquín Hernández 'Kiki', fotógrafo de Diario de Cádiz desde 1979 hasta 2020; José María Reyna, freelance colaborador de La Voz del Sur; Juan Carlos Toro, redactor jefe de Fotografía de La Voz del Sur y colaborador de AP, Getty Images, El País y Guía Repsol, Premio Cádiz de Periodismo 2019; Julio González, jefe de fotografía de Diario de Cádiz; Manu García, freelance colaborador de La Voz del Sur; Nacho Frade, fotoperiodista en La Voz de Cádiz y Europa Press y Román Ríos, fotoperiodista para la Agencia Efe, que ha colaborado con El País, Interviú, Liberation, La Nueva España, El Confidencial y el Grupo Joly.

"Los protagonistas de esta exposición son sus 16 autores. 'Fotocrónica 2024' es un repaso por los hechos más noticiosos acontecidos de este año. Esta exposición no solo pone de manifiesto el talento de los fotoperiodistas, sino que debería servir como una reivindicación de esta profesión. En estos tiempos en que la verdad está tan denostada, en la que hay que pelearla tanto; el fotoperiodismo es un faro, un faro de realidad y de verdad", ha dicho durante la presentación Román Ríos, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de la Provincia de Cádiz .

Un visitante fotografí una de las imágenes de la exposición. / Julio González

Román Ríos: "Necesitamos que se nos reconozca y que las instituciones fiscalicen nuestras condiciones laborales"

"También me gustaría reivindicar el papel del fotoperiodista no solo como autor y como fotógrafo sino también trabajador. Necesitamos que esta profesión sea reconocida a nivel laboral porque desde hace años llevamos sufriendo un deterioro importante de nuestras condiciones de trabajo", ha manifestado el presidente de los fotoperiodistas gaditanos.

"Necesitamos que las instituciones nos ayuden, no solo escuchando nuestra voz y no solo en momentos excepcionales, sino también en la cotidianeidad. Necesitamos su apoyo; que fiscalicen muy bien a qué medios apoyan, con qué medios contratan la publicidad, que esos medios tengan a los fotoperiodistas en condiciones laborales justas y legales. Porque llevamos muchos años con colaboradores eternos. Colaboradores que cobran por pieza y esta sociedad no se puede permitir que una profesión como esta desaparezca porque el día que desaparezcamos nosotros, no solo van a desaparecer las imágenes, sino la visión del mundo. Por eso necesitamos su ayuda", ha concluido Román Ríos.

Diego Calvo, presidente de la APC agradeció a todas las partes implicadas en este evento su organización y su intención de darle continuidad. "Sería muy bonito que año tras año nos permita conocer lo que pasó en la provincia. Esta exposición nos deja coger aire y ver en perspectiva lo que pasó en la provincia el año pasado. Ya se ha cumplido un año de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Y ahí están las imágenes. Y podemos ver también las fortalezas y los restos que le quedan pendientes a esta provincia", ha añadido.

Diego Calvo: "Frente al bulo y la manipulación, hacen falta fotoperiodistas y periodistas"

"El discurso de Román Ríos es justo y necesario en este momento de precariedad que también vivimos los periodistas. Vivimos en una época de mucha urgencia, de mucha prisa, de muchísimas fotografías. Vivimos en la era de la imagen; millones de fotografías se hacen cada año y entre ellas, entre todo ese ruido, siempre que vemos la imagen de un profesional, vemos algo diferente. Los fotógrafos de prensa encuentran una mirada diferente, que informa por sí misma, saben encontrar la perspectiva que no sabemos encontrar quienes no somos profesionales del fotoperiodismo", ha resaltado el presidente de la APC.

"En esta época hacen falta fotoperiodistas y un periodista al lado que le dé contexto a esa imagen para que acabar con los bulos y la manipulación que nos están llevando por unos derroteros muy peligrosos en muchos sitios; para acabar con las falsas verdades y la posverdad, que es la mentira de toda la vida. En un paseo por esta exposición podemos ver lo que es la provincia de Cádiz, la presencia en los pequeños municipios, los retos, lo cultural , los sucesos y el gaditano en sus fiestas, pero también ante la dana. Esperamos que haya Fotocrónica por muchos años", ha concluido Diego Calvo.

Bruno García: "Os considero a todos valientes"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a la Diputación "que haya generado este espacio expositivo y cultural y para aportarlo a la ciudad, uniéndolo además al fotoperiodismo del bueno". García también manifestó su agradecimiento, nombrándolos uno a uno, a todos los fotoperiodistas que participan en la exposición "porque nos pasamos el día prácticamente juntos; no diré que os veo más que a mi familia, pero casi".

"Decía Román que los fotoperiodistas generáis la visión del mundo. Y es verdad, y en este caso, la visión de la provincia de Cádiz. Es el buen periodismo lo que hace que os convirtáis en testigos, en notarios de lo que pasa en nuestra provincia. Gracias por estar ahí, porque sabemos que nos es fácil, que hay complicaciones. Sabemos que corren tiempos en los que tanta tecnología, a veces mal utilizada, genera problemas. Os considero a todos valientes", ha dicho el alcalde de Cádiz.

Almudena Martínez del Junco pide medios para la Guardia Civil

Cerró el acto la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco: "Damos paso a esta segunda edición de Fotocrónica en este claustro de la Diputación provincial, que va a tener continuidad, estoy segura, por muchos años", ha avanzado. "Son fotos que son historia de la provincia; de todo lo que ha pasado en este 2024, hechos que han quedado para la memoria, como la dana, o el asesinato de dos guardias civiles, del que ahora se cumple un año. Aprovechamos para mostrar desde la Diputación todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a las familias, a los amigos y a todo el Cuerpo de la Guardia Civil y para solicitar esos medios que necesitan para la protección de la provincia y la protección de los gaditanos y también de sus vidas".

"Agradezco el trabajo de Lourdes de Vicente en la coordinación de esta exposición que va a estar a disposición de todos lo municipios de menos de 50.000 habitantes, espero que por toda la provincia, y le doy las gracias a la profesión y todo el apoyo desde esta institución, porque no es fácil en esos momentos, con la inteligencia artificial, los bulos y la desinformación. Gracias por vuestro trabajo, porque gracias a vuestro quehacer, los ciudadanos nos podemos hacer una idea de lo que realmente pasa y formarnos nuestra opinión, que eso es democracia. Y todo lo que se legisle en contra de eso, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, va en menoscabo de nuestra democracia", ha concluido.

En el acto también estuvieron presentes Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de la Nación en la provincia de Cádiz; Juancho Ortiz, vicepresidente primero de la Diputación y Vanesa Beltrán, diputada de Cultura.

La exposición estará abierta al público desde hoy, 10 de febrero, hasta el 8 de abril de 2025, de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas.