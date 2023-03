Los feminismos diversos dan una lección de unidad el 8-M en Cádiz

Unidas en la diversidad y al ritmo de los potentes tambores de una incansable batucada, en medio del humo morado de las bengalas, unas 3.000 personas, según la organización –1.300, según la policía–, de todos los colectivos feministas y LGTBIQ+ de Cádiz aglutinados en la Comisión 8-M marcharon ayer por la tarde por la Avenida de Cádiz hasta la Catedral en el Día Internacional de la Mujer. Una manifestación multicolor, plural en sensibilidades, multitudinaria, reivindicativa y guerrera en la que no hubo representación política, al menos institucional y visible, salvo la de miembros del equipo de Gobierno local de Adelante Cádiz y de las dos formaciones que lo conforman. Una marcha que transcurrió sin incidentes y durante la que “las, les y los” participantes contradijeron la desunión entre los movimientos feministas que se visibilizó en otras ciudades de España. Sobre todo después de que la reforma de la ley del sí es sí impulsada por el PSOE saliese adelante justo el día antes con el voto en contra de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y con el sí de la derecha parlamentaria.

Entre las pancartas, cientos de mensajes entre el clásico “La revolución será feminista o no será” a otros más pedagógicos como “Mamá me enseña a luchar por mis derechos”. O de contraataque como “Con este culazo aplasto al matriarcado”. O irónicos y duros como “Yo también soy la ex novia local de un maltratador”. O de vocación internacional como “Woman Life Freedom”. Ymuy cerca de la cabeza de la manifestación, un tramo vacío con un solo cartel: “Espacio de las ausentes”. Un homenaje a las víctimas mortales de la violencia machista y a las trabajadoras que no pudieron participar en la jornada de lucha. Entre las consignas y cantos, la victoria del feminismo sobre el heteropatriarcado, claro, pero también muchos contra la precariedad laboral.

“Volvemos a salir a la calle porque hay todavía muchos derechos por los que luchar y como nos descuidemos damos pasos atrás; no hay que bajar la guardia”, dice a este periódico Carolina Junco, miembro de la Comisión 8M y de la asociación Amazonas. “Nuestra principal reivindicación en esta ocasión es que somos diversas, porque hay mujeres trans y trabajadoras sexuales y estamos todas en lucha y unidas”, recalcó. Respecto a la ley del sí es sí explicó: “en esta comisión estamos a favor del consentimiento como tema central y de la la ley tal y cual estaba. Porque estamos a favor de las víctimas y no queremos volver atrás, a legislaciones que eran mucho más dañinas para las mujeres, teniendo en cuenta que sólo un 8% denuncia. La mayoría no lo hace por medio precisamente a todo este tipo de represalias y acciones jurídicas que se dan cuando una mujer es víctima de agresiones sexuales o violaciones”.

“El movimiento feminista está fuerte y unido. Hay algunas compañeras que hacen otra interpretación respecto a la ley del sí es sí, la ley trans o el abolicionismo de la prostitución, que son cuestiones de debate y de tiempo, pero son minoría”, dice Mati, del Colectivo Feminista de Trebujena. “Estamos absolutamente a favor de la ley tal y como estaba porque la reforma es un retroceso”.

“Desde la Apdha observamos muchos recortes de derechos, sobre todo sociales a muchos niveles, sigue habiendo mucha desigualdad en los salarios, mucha pobreza, sobre todo entre la trabajadoras del hogar y las jornaleras de Huelva. Hay muchas dificultades para la mujer y la precariedad sobre todo les afecta a ellas y a los niños”, destaca Cati Bueno, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). “Nosotros abogamos por un feminismo inclusivo y por la sinergia pro derechos”, resalta.

“Estamos con las compañeras de la Comisión del 8M codo con codo. Creemos que el colectivo LGTBIQ+ debe estar con los colectivos feministas. Quienes nos atacan son los mismos: el heteropatriarcado que es el que secuestra nuestros derechos. Y entre nosotros están las mujeres trans, que también son mujeres”, dice Jaime Zamora, presidente de Aghois. “No hay que olvidar que tres de las letras de nuestro colectivo responden a mujeres”, añade. “Creo que se está trasladando al activismo social un conflicto que tienen en el seno del Gobierno y eso no es justo”, apunta José García, de Cuerpos Periféricos en Red.

Contra lo que pudiera haberse esperado no hubo ninguna reacción al paso de la marcha junto a la Subdelegación del Gobierno. A las 20:15 llegó la manifestación a la Plaza de la Catedral, donde representantes de varios de los colectivos leyeron un manifiesto conjunto. Hubo un recuerdo a las mujeres asesinadas, un grito contra la guerra y en favor de la paz y la vida y otro de apoyo a las trabajadoras del hogar, de los cuidados, de la limpieza. También para las técnicas de integración social que atienden al alumnado con necesidades especiales “que se encuentran en lucha para que se les abonen los salarios que les deben”. “La injusticia laboral es una forma de maltrato social. Hasta los ovarios de los contratos precarios. Violencia es no llegar a fin de mes”, gritaron.

Manifiesto de la Coordinadora de Colectivas Feministas

"La Coordinadora de Colectivas Feministas de la Provincia de Cádiz salimos a la calle otro año más, otro mes más, otro día más para celebrar los derechos conseguidos, para exigir los derechos que nos tienen secuestrados y para mostrar que somos muchas personas feministas unidas y combativas"

"Reivindicamos el fin de la presión social para encajar en unos roles de género que nos violentan de mil maneras; queremos que se pongan los cuidados en el centro, que se valoren y se compartan; necesitamos que se visibilicen referentes diversos. Estamos hertes de la presión estética y la gordofobia, celebramos la diversidad de nuestros cuerpos. Deseamos jugar, reírnos, bailar, vestirnos, nombrarnos, amar, follar, convivir y vivir como nos salga de la entrañas. Gritamos bien fuerte por la autonomía de nuestros cuerpos y sentires ¡que pare la transfobia y el acoso! ¡¡La infancia trans también se respeta!!"

"Luchamos por la derogación de la Ley de extranjería que actualmente criminaliza y hace más precaria nuestra vida. Más precaria porque limita los derechos y dificulta el acceso a recursos, a la sanidad pública y a un trabajo asalariado con el que ser independientes. Más precaria porque el miedo a la deportación o internamiento en un CIE supone una barrera a la hora de denunciar agresiones sexuales, machistas o lgtbfóbicas. Queremos el cierre de todos los CIES y la regularización ya de todas las personas migrantes en situación irregular"

"Hoy 8 de marzo es día de las mujeres, de TODAS las mujeres. Reivindicamos los feminismos desde los márgenes: nuestras rabias, sentires y propuestas. Porque es necesario nombrar las realidades y violencias que siguen invisibilizadas, porque el dolor que le atraviesa a un hemane nos debería atravesar a todes; sea cual sea nuestro color de piel, nuestra cultura; nuestra identidad, expresión y orientación sexuales; el trabajo que hacemos, nuestra eidad, nuestras capacidades físicas, sensoriales o intelectuales; el lugar en el que nacimos, el lugar en el que vivimos, o nuestra administrativa. A todes. Y aquí estamos celebrando todo el poder que juntes tenemos para seguir peleando por una vida digna para todes. Aquí estamos uniendo lazo para romper cadenas".

“Queremos trabajos dignos también si tenemos más de 50 años, o si curramos de jornaleras o vendedoras ambulantes; queremos trabajos accesibles a nuestras capacidades diversas; queremos dignificar las profesiones feminizadas como la ayuda a domicilio, la limpieza o el trabajo en residencia ¡¡Mujer cuidadora, también trabajadora!!. Por todo esto, por gritar nuestra rabia desde los márgenes, rpo seguir luchando por nuestro derechos, salimos a las calles los: ¡Feminismos diversos y unidos en lucha!!

“Peleamos por una vida digna. Ante el aumento de los precios de la cesta de la compra vemos cómo se intensifica la feminización de la pobreza. Ahora pagamos más y acceder a un trabajo asalariado es más difícil. La explotación y discriminación laboral, la brecha salarial y las tasas de paro entre las lesbianas , mujeres trans y cis y personas no binarias es escalofriante y más, si venimos de otros países de zonas empobrecidas o rurales”.

“Vemos prioritarias la autodefensa feminista y la justicia feminista ante la oleada creciente de asesinatos machistas de mujeres y sus hijes, ante la constante violencia lesbófoba y tránsfoba, ante la lacra de la trata de personas y también ante la violencia sexual que no para. Queremos que se tenga en cuenta nuestro consentimiento, sí, pero sin criminalizar el trabajo sexual, porque eso provoca más acoso y agresiones. Es más exigimos la derogación de la ley mordaza y las ordenanzas municipales que multan a las prostituta en la calle. Queremos que las administraciones dediquen recursos a educación ya servicios sociales comunitarios".

"Reivindicamos una sanidad pública para todas las personas; con un tratamiento adecuado de la salud mental; con más investigación a las enfermedades feminizadas, con el derecho al aborto garantizado, ¡Qué hartura de gobierno andaluz gastando el dinero en subvencionar a entidades antiabortistas! Basta de privatización, de violencia obstétrica y de intervenciones genitales ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!

“Reivindicamos accesibilidad para todas las personas independientemente de nuestras capacidades intelectuales, sensoriales y físicas. Que lo s edificios y calles, la información, los trabajos, la cultura ¡Todo! esté diseñado para todes. Queremos calidad de vida, autonomía y plena inclusión. Exigimos educación pública, desde el primer ciclo de infantil, ara permitir una conciliación real; queremos que en las aulas se fomente la igualdad, el respeto y la educación afectivo-sexual ¡Basta ya de recorte de líneas!"

"Nos sumamos a las compañeras de El Puerto de Santa María, que exigen la continuidad de una psicóloga para el centro de información de la mujer de la localidad. Deseamos vivir tranquiles y segures. no creemos que más penas de cárcel para algunas personas vayan a resolver un problema estructural como es la violencia machista y lgtbfóbica. No crememos en la justicia patriarcal. Y es que no es un caso asilado. ¡Se llama patriarcado! ¡Frente a la agresión machista, defensa feminista!"